Политика

Личный адвокат Коломойского стал главой администрации ЗеленскогоLenta.ru 12:52

Президент Украины Владимир Зеленский назначил юриста Андрея Богдана главой своей администрации, сообщает пресс-служба главы государства. Бизнесмен Игорь Коломойский, которого связывают с Зеленским, заявлял журналистам, что Богдан является его личным адвокатом, сообщал «Укринформ».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский назначил главу администрации президента

РБК13:27

Зеленский назначил Андрея Богдана главой президентской администрации

ТАСС13:02

Юрист Коломойского стал главой администрации Зеленского

Газета.Ru13:04

Юридический советник Зеленского назначен главой его администрации

Интерфакс13:03

Зеленский назначил Андрея Богдана главой администрации президента

РИА Новости13:09

Зеленский назначил главу президентской администрации

RT на русском12:55

Зеленский назначил главу своей администрации

Rambler News Service12:51
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 21:19, Ашберн
Происшествия

Смерч в Польше разрушил более сотни зданий

Обновлено в 19:02
Авто

Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta

Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено в 18:57
Происшествия

Во Владимирской области идёт контртеррористическая операция

Контртеррористическая операция проводится в городе Кольчугино (Владимирская область), сообщили 22 мая в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.
Обновлено в 19:52
Наука

Пробы древних вулканов назвали настоящую тайну Бермудских островов

Учёными Корнеллского университета (США) раскрыт процесс происхождения вулканов, приведший к образованию Бермудских островов.
Обновлено вчера в 06:14
Экономика

Рыбопромышленники просят ФНС проверить сомнительный экспорт артемии

В 2016 году объем сомнительного экспорта артемии составил 803 тонны, или половину всей вывезенной за рубеж продукции по объему.
Обновлено в 20:15
Музыка

Полина Гагарина высказалась о выступлении дочери Алсу на «Голосе»

Обновлено в 03:47
Происшествия

Верховный суд Грузии оставил в силе приговор Саакашвили

Верховный суд Грузии не удовлетворил иск защиты экс-президента Михаила Саакашвили об упразднении приговора Тбилисского апелляционного суда, подразумевающее трехлетнее заключение по делу об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, сообщает Главная прокуратура страны.
Обновлено в 17:12
Армия и оружие

Госдеп заявил о «признаках» применения сирийскими властями химоружия

Госдепартамент США заявил, что видит признаки того, что власти Сирии вновь "используют химическое оружие".
Обновлено в 17:51
Политика

Ляшко в прямом эфире устроил перепалку с охраной Зеленского

Обновлено в 07:33
Политика

Китай упрекнул США в «перемене позиций» по торговым переговорам

Китай готов возобновить торговые переговоры с США, несмотря на постоянные «перемены позиций» Вашингтона во время торговых консультаций, заявил посол КНР в Соединенных Штатах Цуй Тянькай в эфире телеканалу Fox News.
Обновлено в 20:10
Армия и оружие

В Москве прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска

Подробнее на РБК: В профсоюзе прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска По открытым данным, Чкаловский завод сконцентрирован на трех проектах: производство истребителя-бомбардировщика Су-34, участие в программе самолета SSJ, участие в программе создания боевого авиационного комплекса 5-го поколения.
Обновлено в 19:11
Кино

Глеб Панфилов закончил съемки «Одного дня Ивана Денисовича»

Обновлено в 13:00
Политика

Кремль объяснил повышение зарплат чиновников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о возвращении зарплат сотрудников администрации президента до прежнего уровня, пишет ТАСС.
Обновлено в 08:10
Происшествия

В МВД предложили конфисковывать автомобили у пьяных водителей

В МВД предложили конфисковывать транспорт у водителей, пойманных в нетрезвом виде за рулем.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия

Озвучена сумма ущерба после пожара в кемеровском автосалоне

Сильный пожар произошел вечером 20 мая в автосалоне по адресу Октябрьский, 2А.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 15:51
Экономика

Дочернее предприятие «Трансмашхолдинга» планирует участвовать в тендере в Парагвае

Компания "ТМХ-Аргентина" (дочернее предприятие "Трансмашхолдинга") намерена участвовать в тендере на пригородный поезд в Парагвае и уже подала заявку в качестве потенциального поставщика.
Обновлено в 20:35
Игры

Sony продемонстрировала возможности PlayStation 5

Новая консоль уменьшила время загрузки игры в 19 раз Журналист The Wall Street Journal Такаши Мочизуки разместил в своем Twitter видеозапись с закрытого показа, на котором представители Sony демонстрировали возможности PlayStation 5 в сравнении с четвертой моделью, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 14:47
Общество

Герцогиня Кэтрин нарушила дворцовый протокол

Кэтрин позволила себе появиться рядом с Елизаветой в обуви на танкетке.
Обновлено в 20:00
Общество

СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей

Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 20:35
Армия и оружие

Минобороны России отказалось от тушёнки и «мясорастительных консервов»

По словам Булгакова, в советской и российской армии тушенка и "мясорастительные консервы" были фирменным знаком, теперь же они не входят в рацион питания военнослужащих.
Обновлено в 02:10
Энергетика

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Шоу-бизнес

Вещи Юлии Началовой отдадут Александру Васильеву

Со дня смерти Юли Началовой прошло уже почти два месяца. По христианским традициям сейчас уже можно отдавать вещи усопшей.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес

Татьяна Навка блеснула бриллиантами на Каннском кинофестивале

Татьяна Навка присоединилась к российским знаменитостям, прилетевшим на Каннский фестиваль.
Обновлено в 18:55
Авто

Осенью начнутся продажи перелицованного Chevrolet Tracker

Бренд Buick собирается вывести на китайский авторынок свой новый кроссовер Encore. Продажи новинки в Поднебесной стартуют осенью 2019-го.
Обновлено в 09:21
Происшествия

В Нигерии бандиты убили более 26 человек

Обновлено в 17:12
Гаджеты

Смартфоны Huawei отключат от платформы Android

Эксперты говорят, что таким образом американские власти оказывают давление на Китай в рамках торговой войны.
Обновлено вчера в 00:58
Общество

Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны»

Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».
Обновлено в 13:53
Авто

Toyota объявила о возрождении модели Granvia

Модель Toyota Granvia будет возрождена.
Обновлено в 18:24
Экономика

Селянам пообещали новую доступную ипотеку

По словам вице-премьера, правительство совместно с Центробанком РФ намерено обсудить основные параметры «сельской ипотеки», включая возможность оформления кредита при первом взносе менее 20 процентов от стоимости приобретаемой недвижимости.
Обновлено в 13:00
Как работают Яндекс.Новости?
Президентские выборы на УкраинеБольше новостей по теме
Главное