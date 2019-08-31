Политика
RT на русскомЛичную помощницу Трампа уволили из-за слов о дочерях президента
Мадлен Вестерхаут была уволена с поста личной помощницы президента США Дональда Трампа из-за её комментариев в адрес дочерей главы Белого дома.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 01:40, Вашингтон
Происшествия
В Бийске при пожаре в многоквартирном доме эвакуированы 23 человека
В Бийске при пожаре в многоквартирном доме пострадали два человека, еще 23, в том числе четыре ребенка, эвакуированы, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
РИА Новости 00:43
Музыка
Киркоров не попал в фонограмму на фестивале «Новая волна»
Российский певец Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на фестивале «Новая волна» в Сочи, передает РЕН ТВ.
Известия вчера в 23:56
Культура
Умерла американская актриса Валери Харпер
РЕН ТВ вчера в 19:09
Политика
Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины о Донбассе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление нового главы МИД Украины Вадима Пристайко о разрешении кризиса в Донбассе за полгода, назвав его амбициозным, но сомнительным.
RT на русском вчера в 22:41
Происшествия
В Башкирии нашли мертвым пропавшего годовалого мальчика
В Башкирии нашли мертвым годовалого мальчика, пропавшего 29 августа.
РБК вчера в 23:52
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы
Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
Lenta.ru вчера в 07:48
Происшествия
В Якутии сообщили о тяжелом состоянии пострадавших в катастрофе Ан-2
Российская газета вчера в 22:55
Политика
Депутат в Гренландии призвал рассмотреть идею Трампа о покупке острова
RT на русском вчера в 15:55
Политика
Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией
На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru 29 августа в 22:28
Политика
Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию, в том числе сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.
РИА Новости 29 августа в 08:40
Футбол
«Монако» подписал 18-летнего воспитанника «Локомотива»
«Монако» подписал с 18-летним россиянином контракт сроком до лета 2021 года, сообщается в Twitter бельгийского клуба.
Матч ТВ вчера в 22:53
Происшествия
В Алабаме в результате стрельбы пострадали около 10 подростков
В результате пострадали не менее 10 подростков, сообщает Mirror. Огонь был открыт после футбольного матча на стадионе «Лэдд-Пиблз».
Известия 01:26
Происшествия
На Сахалине пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь" совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.
Российская газета 00:20
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа
Независимое телевидение Севастополя 29 августа в 07:53
Политика
МИД прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
МИД прокомментировал ситуацию на границе Южной Осетии и Грузии, отметив, что "эскалацию напряженности" спровоцировало строительство поста грузинской полиции вблизи югоосетинского села Цнелис.
РИА Новости вчера в 13:47
Общество
Любовь Соболь намерена провести шествие в центре Москвы 31 августа
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь намерена провести шествие в центре Москвы 31 августа.
Эхо Москвы 28 августа в 11:11
Экономика
Росстат заявил о росте реальных пенсий в июле
Реальный размер пенсий с поправкой на инфляцию в июле вырос на 1,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Росстат.
Российская газета вчера в 10:12
Политика
Глава МИД Латвии вычеркнул страны Балтики из истории СССР
"Балтийские страны были оккупированы Советским Союзом в рамках гитлеровско-сталинского соглашения, а затем восстановили независимость", - уточнил Ринкевичс.
Газета.Ru вчера в 23:37
Космос
Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует
Астронавт и летчик Майкл Коллинз, который вместе с товарищами Армстронгом и Олдрином, побывал на Луне, в социальных сетях заявил, что убежден в том, что жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.
Millionaire.ru 29 августа в 08:29
Политика
Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный 28 августа в 21:59
Происшествия
Жителям Алтайского края грозят частые встречи с медведями
Активно мигрируют волки, рыси, медведи и кабаны. Животные могут встретиться чаще обычного в Первомайском, Топчихинском и Троицком районах.
Алтапресс вчера в 03:36
Транспорт
В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов
Более 100 рейсов задержано и отменено в трех столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Коммерсантъ 00:29
Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости вчера в 11:54
Общество
Google выплатит штраф до $200 млн за сбор данных детей на YouTube
Компания Google согласилась заплатить штраф в размере до $200 млн после расследования предполагаемых нарушений закона о конфиденциальности детей на YouTube, сообщает Politico со ссылкой на источник.
РБК вчера в 20:29
Происшествия
В Астрахани полицейские продавали наркотики для поимки наркоманов
Как сообщили в Южном транспортном управлении СК, 28 августа полицейские договорились со своим знакомым 1994 года рождения, что тот найдет покупателя на партию наркотиков, а они задержат его и привлекут к уголовной ответственности.
Российская газета вчера в 08:51
Транспорт
Участок Филевской линии метро закроют на выходные
Участок Филевской линии Московского метрополитена закроют на период с 31 августа по 1 сентября — поезда не будут курсировать от «Киевской» до «Кунцевской».
Известия 28 августа в 04:46
Футбол
Агент Лукаса Сантоса высказался о возможном трансфере игрока в ЦСКА
Газета.Ru вчера в 18:19
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП в Ленобласти
В ДТП пострадало пять человек: водитель автомашины ВАЗ 21013, мужчина 1982 года рождения, водитель BMW, женщина 1989 года рождения и три пассажира автобуса "ЛиАЗ", - говорится в распространенном сообщении.
ТАСС вчера в 15:36