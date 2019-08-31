Политика

RT на русскомRT на русскомЛичную помощницу Трампа уволили из-за слов о дочерях президента

Мадлен Вестерхаут была уволена с поста личной помощницы президента США Дональда Трампа из-за её комментариев в адрес дочерей главы Белого дома.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Личную помощницу Трампа выгнали за пьяные сплетни об Иванке и Тиффани

Взгляд.ру00:58

Личную помощницу Трампа уволили за комментарии о его детях

Газета.Ruвчера в 20:49

Трамп уволил помощницу из-за «обидных» высказываний о его семье

Интерфаксвчера в 22:47

Трамп уволил свою помощницу из-за разговоров о его отношениях с дочерьми

РБКвчера в 22:17

СМИ: Трамп уволил помощницу после слов о его дочерях

Российская газетавчера в 22:11

Стали известны причины увольнения личной помощницы Трампа

Известиявчера в 21:09

Трамп уволил помощницу, прокомментировавшую фигуру его дочери

Аргументы и Фактывчера в 22:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 01:40, Вашингтон
Происшествия

В Бийске при пожаре в многоквартирном доме эвакуированы 23 человека

В Бийске при пожаре в многоквартирном доме пострадали два человека, еще 23, в том числе четыре ребенка, эвакуированы, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
РИА Новости 00:43
Музыка

Киркоров не попал в фонограмму на фестивале «Новая волна»

Российский певец Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на фестивале «Новая волна» в Сочи, передает РЕН ТВ.
Известия вчера в 23:56
Культура

Умерла американская актриса Валери Харпер

РЕН ТВ вчера в 19:09
Политика

Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины о Донбассе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление нового главы МИД Украины Вадима Пристайко о разрешении кризиса в Донбассе за полгода, назвав его амбициозным, но сомнительным.
RT на русском вчера в 22:41
Происшествия

В Башкирии нашли мертвым пропавшего годовалого мальчика

В Башкирии нашли мертвым годовалого мальчика, пропавшего 29 августа.
РБК вчера в 23:52
Футбол

ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы

Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
Lenta.ru вчера в 07:48
Происшествия

В Якутии сообщили о тяжелом состоянии пострадавших в катастрофе Ан-2

Российская газета вчера в 22:55
Политика

Депутат в Гренландии призвал рассмотреть идею Трампа о покупке острова

RT на русском вчера в 15:55
Происшествия

Украинский пограничник погиб от взрыва в Харьковской области

РБК вчера в 21:53
Политика

Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией

На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru 29 августа в 22:28
Политика

Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию, в том числе сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.
РИА Новости 29 августа в 08:40
Футбол

«Монако» подписал 18-летнего воспитанника «Локомотива»

«Монако» подписал с 18-летним россиянином контракт сроком до лета 2021 года, сообщается в Twitter бельгийского клуба.
Матч ТВ вчера в 22:53
Происшествия

В Алабаме в результате стрельбы пострадали около 10 подростков

В результате пострадали не менее 10 подростков, сообщает Mirror. Огонь был открыт после футбольного матча на стадионе «Лэдд-Пиблз».
Известия 01:26
Происшествия

На Сахалине пассажирский самолет совершил аварийную посадку

Сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь" совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.
Российская газета 00:20
Политика

Путин и Меркель обсудили транзит газа

Независимое телевидение Севастополя 29 августа в 07:53
Политика

МИД прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

МИД прокомментировал ситуацию на границе Южной Осетии и Грузии, отметив, что "эскалацию напряженности" спровоцировало строительство поста грузинской полиции вблизи югоосетинского села Цнелис.
РИА Новости вчера в 13:47
Общество

Любовь Соболь намерена провести шествие в центре Москвы 31 августа

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь намерена провести шествие в центре Москвы 31 августа.
Эхо Москвы 28 августа в 11:11
Экономика

Росстат заявил о росте реальных пенсий в июле

Реальный размер пенсий с поправкой на инфляцию в июле вырос на 1,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Росстат.
Российская газета вчера в 10:12
Политика

Глава МИД Латвии вычеркнул страны Балтики из истории СССР

"Балтийские страны были оккупированы Советским Союзом в рамках гитлеровско-сталинского соглашения, а затем восстановили независимость", - уточнил Ринкевичс.
Газета.Ru вчера в 23:37
Космос

Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует

Астронавт и летчик Майкл Коллинз, который вместе с товарищами Армстронгом и Олдрином, побывал на Луне, в социальных сетях заявил, что убежден в том, что жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.
Millionaire.ru 29 августа в 08:29
Политика

Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный 28 августа в 21:59
Происшествия

Жителям Алтайского края грозят частые встречи с медведями

Активно мигрируют волки, рыси, медведи и кабаны. Животные могут встретиться чаще обычного в Первомайском, Топчихинском и Троицком районах.
Алтапресс вчера в 03:36
Транспорт

В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов

Более 100 рейсов задержано и отменено в трех столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Коммерсантъ 00:29
Общество

С 1 сентября россиян ждут правовые изменения

В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
Политика

Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости вчера в 11:54
Общество

Google выплатит штраф до $200 млн за сбор данных детей на YouTube

Компания Google согласилась заплатить штраф в размере до $200 млн после расследования предполагаемых нарушений закона о конфиденциальности детей на YouTube, сообщает Politico со ссылкой на источник.
РБК вчера в 20:29
Происшествия

В Астрахани полицейские продавали наркотики для поимки наркоманов

Как сообщили в Южном транспортном управлении СК, 28 августа полицейские договорились со своим знакомым 1994 года рождения, что тот найдет покупателя на партию наркотиков, а они задержат его и привлекут к уголовной ответственности.
Российская газета вчера в 08:51
Транспорт

Участок Филевской линии метро закроют на выходные

Участок Филевской линии Московского метрополитена закроют на период с 31 августа по 1 сентября — поезда не будут курсировать от «Киевской» до «Кунцевской».
Известия 28 августа в 04:46
Футбол

Агент Лукаса Сантоса высказался о возможном трансфере игрока в ЦСКА

Газета.Ru вчера в 18:19
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП в Ленобласти

В ДТП пострадало пять человек: водитель автомашины ВАЗ 21013, мужчина 1982 года рождения, водитель BMW, женщина 1989 года рождения и три пассажира автобуса "ЛиАЗ", - говорится в распространенном сообщении.
ТАСС вчера в 15:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное