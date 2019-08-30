Политика
РБКЛичная помощница Трампа уволилась из Белого дома
Личная помощница президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут ушла в отставку. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники. Информацию об этом подтверждает Politico.
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Транспорт
В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов
Более 100 рейсов задержано и отменено в трех столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Коммерсантъ 00:29
Происшествия
Мать найденного мертвым в Башкирии ребенка призналась в его убийстве
Тело ребенка нашли в указанном Хабировой месте на глубине более полуметра.
Известия 02:53
Политика
Вице-премьер Чехии прокомментировал осквернение советского памятника
Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек написал на своей странице в сети микроблогов Twitter, что история принадлежит историкам, а не политикам и ситуация с памятником маршалу Советского Союза Ивану Коневу это только подтверждает.
Народные новости вчера в 21:18
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru вчера в 06:05
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости вчера в 11:54
Космос
Российский космонавт с трудом включил робота Федора на МКС
Российский космонавт Алексей Овчинин столкнулся с трудностями при попытке включить его, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию переговоров космонавтов со специалистами Центра управления полетами (ЦУП), которую ведет НАСА.
Дождь вчера в 13:54
Политика
МИД прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
МИД прокомментировал ситуацию на границе Южной Осетии и Грузии, отметив, что "эскалацию напряженности" спровоцировало строительство поста грузинской полиции вблизи югоосетинского села Цнелис.
РИА Новости вчера в 13:47
Энергетика
Минск разработал альтернативы импорту российской нефти
Белорусский концерн "Белнефтехим" заявил о проработке альтернативных схем импорта нефти, поставщиком которой пока является Россия, сообщает "БелТА".
Газета.Ru вчера в 12:53
Шоу-бизнес
70-летняя Алла Пугачева предстала в прозрачной юбке перед важной датой
70-летняя Алла Пугачева предстала в прозрачной юбке перед важной датой Певица с супругом отправились на день рождения к другу.
Экспресс газета 02:38
Происшествия
Три самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда
Три самолета совершили экстренные посадки в аэропорту Волгограда за последние сутки.
Известия 02:02
Здоровье
Минимум по зарплате врачей необходимо фиксировать, заявила Скворцова
Минимум по зарплате врачей необходимо фиксировать, а совместительство необходимо ограничивать, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
РИА Новости 29 августа в 10:26
Здоровье
Медики назвали пять связанных со сном симптомов слабоумия
Британские специалисты обнаружили несколько признаков слабоумия, которые связаны со сном.
Дни24 вчера в 17:03
Происшествия
При стрельбе в Алабаме пострадали 10 подростков
В результате стрельбы во время матча по американскому футболу в школе в Алабаме ранения получили 10 подростков.
RT на русском 01:47
Здоровье
Бесплатная вакцинация от гриппа в Москве начнется 4 сентября
Москвичи с 4 сентября смогут бесплатно сделать прививку против гриппа в любое удобное для себя время, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 01:41
Хоккей
«Виннипег» рассматривает вариант обмена Лайне на Свечникова
В минувшем сезоне 21-летний Лайне провёл 82 матча в регулярном чемпионате, забросив 30 шайб и отдав 20 результативных передач при показателе полезности «-24».
Чемпионат 02:47
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 03:46
Политика
Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости 29 августа в 10:41
Политика
Трамп уволил помощницу из-за «обидных» высказываний о его семье
Интерфакс вчера в 22:47
Футбол
Агент Лукаса Сантоса высказался о возможном трансфере игрока в ЦСКА
Газета.Ru вчера в 18:19
Происшествия
При аварийной посадке самолета Ан-2 в Якутии погибли два человека
Частный самолет Ан-2, принадлежащий компании «Авиаспектр», в пятницу совершил вынужденную посадку в Якутии, сообщил региональный главк МЧС.
Ведомости вчера в 10:12
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 29 августа в 06:33
Армия и оружие
ВСУ за неделю восемь раз обстреляли территорию ЛНР
ВСУ за минувшую неделю восемь раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР.
ИА Новороссия вчера в 07:16
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 Pro представлен официально
Как и ожидалось, сегодня компания Redmi представила ожидаемый смартфон Redmi Note 8 Pro.
Megaobzor.com 29 августа в 05:26
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Происшествия
AP: на Кипре задержали россиянку
Россиянка задержана на Кипре по делу о смерти 34-летней гражданки Латвии.
ТАСС вчера в 11:10
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 29 августа в 17:24
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН вчера в 05:23
Происшествия
Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали
Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.
ТАСС 02:55