Политика

РБКРБКЛичная помощница Трампа уволилась из Белого дома

Личная помощница президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут ушла в отставку. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники. Информацию об этом подтверждает Politico.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Помощница раскрыла секреты Трампа и лишилась работы

Lenta.ruвчера в 02:04

NYT: личная помощница Трампа лишилась поста за болтливость

Газета.Ru29 августа в 22:39

Личный помощник Трампа Мадлен Вестерхаут ушла в отставку

Российская газета29 августа в 23:21

Личная помощница Трампа ушла в отставку

Известия29 августа в 23:19

СМИ сообщили об отставке личной помощницы Трампа

Московский Комсомолец29 августа в 22:52

СМИ сообщили об отставке личной помощницы Дональда Трампа

Говорит Москва29 августа в 23:49

Личный помощник Трампа ушла в отставку

Интерфакс29 августа в 22:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:11, Вашингтон
Транспорт

В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов

Более 100 рейсов задержано и отменено в трех столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Коммерсантъ 00:29
Происшествия

Мать найденного мертвым в Башкирии ребенка призналась в его убийстве

Тело ребенка нашли в указанном Хабировой месте на глубине более полуметра.
Известия 02:53
Политика

Вице-премьер Чехии прокомментировал осквернение советского памятника

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек написал на своей странице в сети микроблогов Twitter, что история принадлежит историкам, а не политикам и ситуация с памятником маршалу Советского Союза Ивану Коневу это только подтверждает.
Народные новости вчера в 21:18
Экономика

Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа

В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru вчера в 06:05
Политика

Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости вчера в 11:54
Космос

Российский космонавт с трудом включил робота Федора на МКС

Российский космонавт Алексей Овчинин столкнулся с трудностями при попытке включить его, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию переговоров космонавтов со специалистами Центра управления полетами (ЦУП), которую ведет НАСА.
Дождь вчера в 13:54
Культура

Фестиваль греческой культуры «Акрополис» состоится в столице в субботу

РИАМО 00:00
Политика

МИД прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

МИД прокомментировал ситуацию на границе Южной Осетии и Грузии, отметив, что "эскалацию напряженности" спровоцировало строительство поста грузинской полиции вблизи югоосетинского села Цнелис.
РИА Новости вчера в 13:47
Энергетика

Минск разработал альтернативы импорту российской нефти

Белорусский концерн "Белнефтехим" заявил о проработке альтернативных схем импорта нефти, поставщиком которой пока является Россия, сообщает "БелТА".
Газета.Ru вчера в 12:53
Шоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева предстала в прозрачной юбке перед важной датой

70-летняя Алла Пугачева предстала в прозрачной юбке перед важной датой Певица с супругом отправились на день рождения к другу.
Экспресс газета 02:38
Происшествия

Три самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда

Три самолета совершили экстренные посадки в аэропорту Волгограда за последние сутки.
Известия 02:02
Здоровье

Минимум по зарплате врачей необходимо фиксировать, заявила Скворцова

Минимум по зарплате врачей необходимо фиксировать, а совместительство необходимо ограничивать, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
РИА Новости 29 августа в 10:26
Здоровье

Медики назвали пять связанных со сном симптомов слабоумия

Британские специалисты обнаружили несколько признаков слабоумия, которые связаны со сном.
Дни24 вчера в 17:03
Происшествия

При стрельбе в Алабаме пострадали 10 подростков

В результате стрельбы во время матча по американскому футболу в школе в Алабаме ранения получили 10 подростков.
RT на русском 01:47
Здоровье

Бесплатная вакцинация от гриппа в Москве начнется 4 сентября

Москвичи с 4 сентября смогут бесплатно сделать прививку против гриппа в любое удобное для себя время, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 01:41
Хоккей

«Виннипег» рассматривает вариант обмена Лайне на Свечникова

В минувшем сезоне 21-летний Лайне провёл 82 матча в регулярном чемпионате, забросив 30 шайб и отдав 20 результативных передач при показателе полезности «-24».
Чемпионат 02:47
Транспорт

В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 03:46
Политика

Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости 29 августа в 10:41
Политика

Трамп уволил помощницу из-за «обидных» высказываний о его семье

Интерфакс вчера в 22:47
Происшествия

Убийце Роберта Кеннеди нанесли ножевые ранения в тюрьме

Газета.Ru 01:45
Футбол

Агент Лукаса Сантоса высказался о возможном трансфере игрока в ЦСКА

Газета.Ru вчера в 18:19
Происшествия

При аварийной посадке самолета Ан-2 в Якутии погибли два человека

Частный самолет Ан-2, принадлежащий компании «Авиаспектр», в пятницу совершил вынужденную посадку в Якутии, сообщил региональный главк МЧС.
Ведомости вчера в 10:12
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 29 августа в 06:33
Армия и оружие

ВСУ за неделю восемь раз обстреляли территорию ЛНР

ВСУ за минувшую неделю восемь раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР.
ИА Новороссия вчера в 07:16
Гаджеты

Смартфон Redmi Note 8 Pro представлен официально

Как и ожидалось, сегодня компания Redmi представила ожидаемый смартфон Redmi Note 8 Pro.
Megaobzor.com 29 августа в 05:26
Политика

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Происшествия

AP: на Кипре задержали россиянку

Россиянка задержана на Кипре по делу о смерти 34-летней гражданки Латвии.
ТАСС вчера в 11:10
Политика

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

Коммерсантъ 29 августа в 17:24
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН вчера в 05:23
Происшествия

Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали

Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.
ТАСС 02:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное