Банк России аннулировал лицензию у московского «РУНЭТБАНКа». С 14 декабря 2018 года ему запрещено осуществлять банковские операции, сообщил регулятор.

Финансы Финансы Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3% Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за фиксации прибыли игроками в конце недели после роста; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,1-0,3%.

Экономика Экономика «Газпром» выкупит «Лахта центр» за 120 млрд рублей "Газпром" выкупит свою будущую штаб-квартиру "Лахта центр" в Санкт-Петербурге у своей дочерней компании "Газпром нефть" за более чем 120 миллиардов рублей, сообщила газета "Ведомости".

Экономика Экономика Сбербанк собрал биометрические данные миллиона людей Система Сбербанка «в значительно более продвинутой стадии», чем государственная Единая биометрическая система (ЕБС), которую создают ЦБ и «Ростелеком», уверен Греф: в ЕБС сейчас «значительно меньше» образцов.

Экономика Экономика Шампанское в России подорожает на четверть По данным организации, минимальная розничная цена бутылки шампанского объемом 0,75 литра в следующем году может составить 202 рублей.

Финансы Финансы Минфин РФ: профицит бюджета за 11 месяцев составил 3,39 трлн рублей Профицит федерального бюджета РФ за январь — ноябрь 2018 года составил 3,394 трлн рублей, об этом говорится в предварительной оценке исполнения бюджета, опубликованной на сайте Министерства финансов.

Экономика Экономика Открыли счет: почему Госдума ужесточает правила строительства жилья Одна из поправок, которую предлагают утвердить парламентарии, — обязательный переход на эскроу-счета с 1 июля 2019 года всех проектов жилого строительства, в том числе уже строящихся.

Экономика Экономика Финансовой мощи США предсказали ослабление Уточняется, что с такими значениями экономика США сталкивалась лишь во время мирового финансового кризиса 2008–2009 годов (9,8 процента ВВП).

Экономика Экономика Земли для аграриев подешевели впервые с начала кризиса 2014 года Дешеветь сельскохозяйственные угодья стали после нескольких лет уверенного роста, который наблюдался, например, на юге России с 2014 года, в центральной части — с 2012-го.

Энергетика Энергетика Крупные города Приморья газифицируют до 2020 года

Экономика Экономика Morgan Stanley сокращает свое присутствие в России В Morgan Stanley заявили, что частично сворачивают бизнес на территории России из-за снижения клиентской активности.

Экономика Экономика Фонд АФК «Система» стал третьим крупнейшим акционером Ozon После закрытия сделки доля Sistema VС вырастет до 16,3%, что сделает фонд третьим крупнейшим акционером Ozon после структур Baring Vostok Capital Partners и МТС.

Экономика Экономика Бизнес получил отсрочку на НДС-обновление касс Учитывая ситуацию, в ФНС пошли навстречу предпринимателям, согласившись не обращать внимания на то, что не успевшие обновить кассы в течение первого квартала 2019 года будут пробивать чеки со старой ставкой НДС, продавая при этом товары с новой ставкой налога.

Экономика Экономика Российские помидоры в 2018 году впервые стали дешевле импортных По итогам девяти месяцев 2018 года оптовые цены на российские томаты впервые оказались ниже, чем на импортные, — на 8,6 руб. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой группы "НЭО Центр", собирающие такие данные с 2013 года.

Экономика Экономика Союз пекарей пожаловался на поставщиков и торговые сети По словам Валерия Чешинского, ситуацию осложняет полное отсутствие взаимопонимания со стороны руководства торговых сетей, которое не признает «объективных причин, влияющих на рост цен на хлеб».