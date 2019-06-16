Либералы побоялись выйти на воскресную акцию после провала 12 июняiReactor 12:30

Согласованный митинг начался в 13.00. По оценке корреспондента ФАН, к началу митинга собрались около 500 человек, по данным ГУ МВД Москвы, спустя час после начала число участников акции составило порядка 1600 человек.

с чего всё началось

Политолог Иван Аркатов пояснил, что небольшое число участников воскресной акции протеста, 16 июня, связано с тем, что либерально настроенная общественность побоялась выйти на улицы после провала 12 июня.

Либералы побоялись выйти на воскресную акцию после провала 12 июня

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