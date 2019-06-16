Политика
Либералы побоялись выйти на воскресную акцию после провала 12 июняiReactor 12:30
Политолог Иван Аркатов пояснил, что небольшое число участников воскресной акции протеста, 16 июня, связано с тем, что либерально настроенная общественность побоялась выйти на улицы после провала 12 июня.
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с чего всё началось
Согласованный митинг начался в 13.00. По оценке корреспондента ФАН, к началу митинга собрались около 500 человек, по данным ГУ МВД Москвы, спустя час после начала число участников акции составило порядка 1600 человек.ФАН07:31
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Происшествия
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Армия и оружие
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Скончался Сергей Остроумов - барабанщик проекта "Оркестр креольского танго" и сессионный барабанщик основной группы Андрея Макаревича "Машина времени".
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Армия и оружие
В ДНР пообещали ВСУ «Авдеевский котел» в случае провокации
Матюшин пообещал, что если украинская провокация произойдет и станет поводом для начала боевых действий, то ВСУ и добровольческие батальоны окажутся в «Авдеевском котле».
Обновлено в 04:45
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Примеру украинского главы последовали и некоторые из горожан Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь пробежал через фонтан на городской площади, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:31
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Ролик приурочен к 56-летию подвига Валентины Терешковой, которая стала первой женщиной, побывавшей в космосе.
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Израиль назвал в честь Трампа будущий поселок на Голанах
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В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
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Мощный взрыв прогремел в центре Киева
В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв. Инцидент произошёл на пересечении улиц Бульварно-Кудрявская и Тургеневская.
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Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
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Женщину-рэпера впервые включили в Зал славы авторов песен
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Следствие ходатайствует о задержании журналиста Гаджиева
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В Дагестане детей кормили пальмовым маслом вместо сливочного
В ходе проведения совместно с УФСБ РФ по республике Дагестан оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в период с 2016 по 2018 годы под видом сливочного масла в школьные и дошкольные образовательные учреждение осуществлялась поставки продукта с наличием пальмового масла, вредного для организма и значительно дешевого по стоимости.
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Автоспорт
Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана»
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Трамп опроверг сообщения о кибератаках на российскую энергосистему
Президент США Дональд Трамп опроверг опубликованную в газете The New York Times информацию о якобы участившихся кибератаках американских спецслужб на российскую энергосистему.
Обновлено в 06:17
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Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети
Обновлено вчера в 12:13