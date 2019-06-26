Экономика
Льготные автокредиты вернутся с 1 июляЗа рулем вчера в 08:56
Программы льготного автокредитования и лизинга возобновятся с 1 июля этого года — правительство выделило на них 10 млрд рублей, которые, простимулировав продажи, вернутся в бюджет в виде налогов. На стимулирование продаж легковых автомобилей заложено 6 млрд рублей, а на лизинг — 4 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство выделит 10 млрд рублей на поддержку льготных покупок автомобилей
RT на русскомвчера в 04:21
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 06:56, Вашингтон
Кино
Умер актер из «Зачарованных» Билли Драго
Обновлено в 00:41
Общество
Украинцев выкинули из греческого отеля из-за флагов
Туристов с Украины попросили покинуть греческий отель после вывешивания национальных флагов.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
Пассажир Ан-24 рассказал о панике на борту во время аварийной посадки
Семнадцатилетний пассажир, летевший к родственникам в Северобайкальск на совершившем аварийную посадку Ан-24, рассказал, что происходило на борту самолета во время его остановки, пишет РИА новости.
Обновлено в 04:12
Финансы
Рубль снижается в начале торгов к доллару и евро
На открытии торгов в четверг, 27 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:05
Общество
Расширен список профессий для прибавки к пенсии сельчанам
Постановлением от 25 июня правительство расширило список профессий.
Обновлено в 02:34
Экономика
МТС направит 17 млрд рублей на промежуточные дивиденды
МТС может направить на промежуточные дивиденды за I полугодие 2019 года 17 млрд рублей, заявил на годовом собрании акционеров вице-президент по финансам и инвестициям, слияниям и поглощениям Андрей Каменский.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Житель Сахалина устроил стрельбу в храме
Неоднократно судимый житель Сахалина устроил стрельбу в храме портового города Невельска, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Янтарную комнату в Польше начали искать в ранее неизвестном тоннеле
Поиски Янтарной комнаты, похищенной в годы Великой Отечественной войны из Царского Села нацистами, начались в Варминско-Мазурском воеводстве Польши в поселении Мамерки.
Обновлено в 06:35
Общество
Каждый второй россиянин оказался доволен своей жизнью
Почти каждый второй россиянин (49%) вполне удовлетворен той жизнью, которую он ведет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".
Обновлено в 03:48
Авто
Kia представил новый кроссовер Kia XCeed
Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено 25 июня в 22:20
Общество
В Екатеринбурге представили пять площадок для храма Святой Екатерины
Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поддержал три возможные площадки для храма Святой Екатерины.
Обновлено вчера в 07:38
Шоу-бизнес
В МХТ простились с актрисой Аллой Покровской
Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. О кончине Аллы Покровской стало известно во вторник, 25 июня, ей был 81 год.
Обновлено в 06:03
Авто
Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров
Обновлено в 04:05
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
«Находящийся в федеральном розыске 32-летний Виталий Никифоров задержан 27 июня на территории Адлерского района Сочи», — рассказал журналистам «РИА Новости» представитель прокуратуры Краснодарского края.
Обновлено в 06:46
Политика
Евкуров станет заместителем Шойгу
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Политика
МИД РФ направил ноту на тему освобождения украинских моряков
Москва направила Киеву ноту, в которой указывается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, продолжается.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
После нападения экс-мэр украинского Конотопа попал в реанимацию
Нападение совершено на бывшего мэра украинского Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:24
Политика
Кремль призвал МВД прекратить массово штрафовать за оскорбление власти
В администрации президента России изучили информацию о случаях применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 05:22
Политика
Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева
Обновлено вчера в 11:03
Политика
Киевские власти оспорят переименование проспектов Бандеры и Шухевича
Власти Киева готовят апелляцию на решение окружного административного суда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича, заявил мэр Киева Виталий Кличко 26 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 03:53
Энергетика
Бензин в Казахстане стоит в два раза дешевле, чем в России
Жители приграничных с Казахстаном областей ездят туда заправляться Россияне продолжают недоумевать, почему в соседнем Казахстане российский бензин стоит в два раза дешевле.
Обновлено вчера в 13:55
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Футбол
«Зенит» объявил о переходе в «Урал» футболиста Панюкова
Обновлено в 05:58
Здоровье
Жительница Башкирии заболела лихорадкой Денге после отдыха в Таиланде
Жительница Башкирии привезла из Таиланда опасное вирусное заболевание - лихорадку Денге.
Обновлено в 06:04
Футбол
«ПСЖ» хочет обменять Неймара на Дембеле
Ожидается, что «ПСЖ» сначала возьмет Дембеле в годичную аренду, после чего активирует пункт о выкупе футболиста летом 2020 года.
Обновлено в 06:32
Путешествия
Экс-дочка «Натали Турс» New Travelers прекращает деятельность
С 4 сентября 2018 года работающие под брендом «Натали Турс» туроператоры приостановили деятельность.
Обновлено в 06:48
Авто
ABT представил доработанную Audi SQ2
Тюнинговое ателье ABT Sportsline увеличило мощность и доработало внешность кроссовера Audi SQ2.
Обновлено в 05:18
Происшествия
В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски
Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40