Экономика

Льготные автокредиты вернутся с 1 июляЗа рулем вчера в 08:56

Программы льготного автокредитования и лизинга возобновятся с 1 июля этого года — правительство выделило на них 10 млрд рублей, которые, простимулировав продажи, вернутся в бюджет в виде налогов. На стимулирование продаж легковых автомобилей заложено 6 млрд рублей, а на лизинг — 4 млрд рублей.
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Правительство выделит на поддержку продаж российских автомобилей ₽10 млрд

РБКвчера в 07:22

Правительство выделит 10 млрд рублей на поддержку льготных покупок автомобилей

RT на русскомвчера в 04:21

Россиянам помогут закупиться новыми автомобилями

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Финмаркетвчера в 04:15

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ТАССвчера в 04:01
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 06:56, Вашингтон
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Поиски Янтарной комнаты, похищенной в годы Великой Отечественной войны из Царского Села нацистами, начались в Варминско-Мазурском воеводстве Польши в поселении Мамерки.
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Авто

Kia представил новый кроссовер Kia XCeed

Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
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Шоу-бизнес

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«ПСЖ» хочет обменять Неймара на Дембеле

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Экс-дочка «Натали Турс» New Travelers прекращает деятельность

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В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски

Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
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