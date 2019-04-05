Недвижимость
Льготную ставку по ипотеке продлили на весь срок кредитаГазета.Ru 02:26
Как отмечается, постановление было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым. По мнению правительства, изменение программы госсубсидирования ипотечной ставки может повысить спрос на льготные кредиты. До этого ипотеку под 6% выдавали на три, пять и восемь лет, уточняет издание.
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Субсидирование ипотеки по ставке 6% для семей с детьми распространили на весь срок действия
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