Недвижимость

Льготную ставку по ипотеке продлили на весь срок кредитаГазета.Ru 02:26

Как отмечается, постановление было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым. По мнению правительства, изменение программы госсубсидирования ипотечной ставки может повысить спрос на льготные кредиты. До этого ипотеку под 6% выдавали на три, пять и восемь лет, уточняет издание.
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