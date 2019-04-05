Льготную ставку для семей с детьми распространят на весь срок ипотекиТатар-информ вчера в 00:42

Предоставление льготной ставки в 6% для семей с детьми будет распространено на все время ипотеки. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пишет газета «Известия». На данный момент семьи с детьми могут взять ипотечный кредит под 6% годовых.

Льготную ставку для семей с детьми распространят на весь срок ипотеки

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