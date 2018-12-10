Футбол

Лезгинка в честь победы. «Ахмат» обыграл «Арсенал»
Советский спорт
вчера в 13:53

Ахмат — Арсенал (Тула)
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
4′
Георгий Костадинов
Андрей Семенов
32′
Раванелли
34′
Олег Иванов
55′
55′
Зелимхан Бакаев
60′
Резиуан Мирзов
Раванелли
65′
65′
Абдул Кадири Мохаммед
Бернард Бериша
Аблай Мбенг
71′
71′
Эванс Кангва
Сергей Ткачев
76′
Гия Григалава
79′
Георгий Костадинов
Игорь Горбатенко
Исмаэл Силва
81′
Аблай Мбенг
86′
87′
Игорь Горбатенко
Исмаэл Силва
Родольфо
88′
90′
Виктор Альварес
Огнен Ожегович
Ризван Уциев
90′+2′
Магомед Митришев
Лечи Садулаев
90′+2′
Аблай Мбенг
90′+5′
У Арсенала было тоже 20 очков, он стоял чуть выше. Но плотность в турнирной таблице такая, что победа возносила любого из соперников на восьмую строчку. Это уже верхняя часть и хорошее настроение в отпуске.
Советский спортвчера в 13:53

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Лезгинка в честь победы. «Ахмат» обыграл «Арсенал»

Советский спортвчера в 13:53
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