Футбол

Левников рассудит «Партизани» и «Шериф» в матче отбора ЛЕМатч ТВ 10:55

Ростов — Спартак
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 20 июля
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
Хорен Байрамян
23′
26′
Луис Адриано
Хорен Байрамян
Александр Зуев
57′
Александр Зуев
60′
Роман Еременко
63′
66′
Георгий Джикия
67′
Эсекиэль Понсе
Георгий Мелкадзе
73′
Георгий Мелкадзе
Ивелин Попов
Александр Саплинов
80′
84′
Зелимхан Бакаев
87′
Зелимхан Бакаев
Александр Ташаев
Алексей Ионов
Александр Гацкан
87′
88′
Фернандо
Александр Зуев
90′+1′
Российский арбитр Кирилл Левников назначен на матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между албанским «Партизани» и молдавским «Шерифом». Помогать арбитру будут Валерий Данченко и Андрей Веретешкин, четвертым судьей будет Василий Казарцев. Встреча состоится 25 июля в Тиране.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Левников назначен на матч отбора Лиги Европы «Партизани» - «Шериф»

РИА Новости10:33

Еськов назначен на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы «Утрехт» – «Зриньски»

Спорт-Экспресс16:18

Левников обслужит матч второго квалификационного раунда Лиги Европы «Партизани» - «Шериф»

ТАСС11:09

Левников рассудит «Партизани» и «Шериф» в матче отбора ЛЕ

Матч ТВ10:55

Левников и Еськов назначены на матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы

Чемпионат15:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 17:16, Ашберн
Интернет

В интернете появились поддельные приложения FaceApp

Антивирусная компания ESET предупредила пользователей о том, что в сети начали распространять поддельные версии приложения FaceApp.
Обновлено в 07:26
Наука

Ученые из МГУ создали нейроинтерфейс для тренировок киберспортсменов

Обновлено в 07:51
Происшествия

В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь

Обновлено в 15:47
Общество

Зарплаты четверти учителей оказались ниже 15 тысяч рублей

Почти четверть (23 процента) работников сферы образования в России получают зарплату меньше 15 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 12:45
Футбол

Изначально «Краснодару» при жеребьевке ЛЧ выпало киевское «Динамо»

Изначально краснодарцам выпало киевское «Динамо», но жеребьевку пришлось переиграть, так как УЕФА разводит российские и украинские клубы в еврокубках из-за политического конфликта между странами.
Обновлено в 07:07
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов

Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено в 09:49
Экономика

Производители повседневных товаров сократили размер упаковок до 20%

С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено в 14:59
Происшествия

Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов

Авиакомпания Azur Air направила к месту назначения пассажиров ранее задержанных рейсов в Анталью и Москву, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 16:18
Общество

Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Футбол

Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом»

Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 10:20
Наука

Российские физики открыли новое необычное свойство графена

Константин Новоселов и Андрей Гейм, работающие в Великобритании выходцы из России, получили Нобелевскую премию 2010 года по физике за создание этого материала.
Обновлено в 05:28
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Политика

Трансляция программы Соловьева в центре Киева возмутила украинцев

Украинский журналист Дмитрий Малышко возмутился трансляцией передачи российского телеведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 15:02
Общество

Россияне предложили назвать трассу М-11 «За шавермой-шаурмой»

Название трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую планируется достроить осенью 2019 года, утвердят в конце июля, сообщает госкомпания «Автодор».
Обновлено в 11:04
Футбол

Златан Ибрагимович сломал челюсть сопернику в матче MLS

Шведский футболист "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович сломал челюсть игроку команды "Лос-Анджелес" Мохаммеду Эль-Мониру во время матча команд в чемпионате американской MLS.
Обновлено в 16:21
Общество

Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет

Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 13:43
Общество

Гороскоп на вторник, 23 июля: ощущается влияние позитивных тенденций

Астропрогноз на вторник, 23 июля, обещает представителям всех знаков Зодиака удачный день с сильным влиянием позитивных тенденций.
Обновлено в 09:28
Происшествия

Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мёртвым

Обновлено 20 июля в 10:59
Политика

Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, не проходит в парламент нового созыва.
Обновлено в 02:28
Политика

Хант пригрозил Тегерану увеличением военного присутствия у берегов ИРИ

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Иран должен быть готов к росту численности иностранного военного контингента у своих берегов в случае, если страна продолжит вести себя «опасным» образом.
Обновлено в 12:58
Происшествия

В Петербурге убита ЛГБТ-активистка

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства оппозиционной активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 12:00
Общество

В Красноярском крае горит более 670 тысяч гектаров леса

Обновлено в 07:14
Происшествия

В Коми сошли с рельсов 23 вагона с углем

В Республике Коми на станции "Керки" на участке Кожва - Сосногорск сошли с рельсов 23 вагона с углем.
Обновлено в 02:14
Кино

«Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в мире

Как сообщает студия Marvel, блокбастер «Мстители: Финал» опередил «Аватар» и стал самым кассовым фильмом в истории (без учета инфляции).
Обновлено вчера в 05:10
Происшествия

Похититель картины Куинджи возместил ущерб и частично признал вину

Обновлено в 08:05
Политика

Трамп заявил, что мог бы «выиграть войну в Афганистане за неделю»

Соединённые Штаты могли бы победить в войне в Афганистане за неделю, но это бы «стёрло страну с лица земли» и убило 10 млн человек, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом.
Обновлено в 13:49
Футбол

Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании

Обновлено в 15:49
Политика

Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде

Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду, и впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство.
Обновлено в 05:53
Происшествия

СМИ: два человека задержаны норвежской полицией за осквернение памятника жертвам Брейвика

Полиция Норвегии задержала двух человек по подозрению в осквернении памятника жертвам терактов 22 июля 2011 года, совершенных праворадикалом Андерсом Брейвиком.
Обновлено в 17:10
Кино

Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной

Студия Marvel анонсировала проекты четвертой фазы своей киновселенной. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
Обновлено вчера в 21:46
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное