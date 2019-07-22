Российский арбитр Кирилл Левников назначен на матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между албанским «Партизани» и молдавским «Шерифом». Помогать арбитру будут Валерий Данченко и Андрей Веретешкин, четвертым судьей будет Василий Казарцев. Встреча состоится 25 июля в Тиране.

Левников рассудит «Партизани» и «Шериф» в матче отбора ЛЕ

Интернет В интернете появились поддельные приложения FaceApp Антивирусная компания ESET предупредила пользователей о том, что в сети начали распространять поддельные версии приложения FaceApp.

Общество Зарплаты четверти учителей оказались ниже 15 тысяч рублей Почти четверть (23 процента) работников сферы образования в России получают зарплату меньше 15 тысяч рублей в месяц.

Футбол Изначально «Краснодару» при жеребьевке ЛЧ выпало киевское «Динамо» Изначально краснодарцам выпало киевское «Динамо», но жеребьевку пришлось переиграть, так как УЕФА разводит российские и украинские клубы в еврокубках из-за политического конфликта между странами.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.

Экономика Производители повседневных товаров сократили размер упаковок до 20% С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.

Происшествия Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов Авиакомпания Azur Air направила к месту назначения пассажиров ранее задержанных рейсов в Анталью и Москву, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.

Общество Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

Футбол Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом» Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Наука Российские физики открыли новое необычное свойство графена Константин Новоселов и Андрей Гейм, работающие в Великобритании выходцы из России, получили Нобелевскую премию 2010 года по физике за создание этого материала.

Музыка Metallica спела «Группу крови» в Лужниках Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .

Политика Трансляция программы Соловьева в центре Киева возмутила украинцев Украинский журналист Дмитрий Малышко возмутился трансляцией передачи российского телеведущего Владимира Соловьева в центре Киева.

Общество Россияне предложили назвать трассу М-11 «За шавермой-шаурмой» Название трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую планируется достроить осенью 2019 года, утвердят в конце июля, сообщает госкомпания «Автодор».

Футбол Златан Ибрагимович сломал челюсть сопернику в матче MLS Шведский футболист "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович сломал челюсть игроку команды "Лос-Анджелес" Мохаммеду Эль-Мониру во время матча команд в чемпионате американской MLS.

Общество Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.

Общество Гороскоп на вторник, 23 июля: ощущается влияние позитивных тенденций Астропрогноз на вторник, 23 июля, обещает представителям всех знаков Зодиака удачный день с сильным влиянием позитивных тенденций.

Политика Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, не проходит в парламент нового созыва.

Политика Хант пригрозил Тегерану увеличением военного присутствия у берегов ИРИ Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Иран должен быть готов к росту численности иностранного военного контингента у своих берегов в случае, если страна продолжит вести себя «опасным» образом.

Происшествия В Петербурге убита ЛГБТ-активистка Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства оппозиционной активистки Елены Григорьевой.

Происшествия В Коми сошли с рельсов 23 вагона с углем В Республике Коми на станции "Керки" на участке Кожва - Сосногорск сошли с рельсов 23 вагона с углем.

Кино «Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в мире Как сообщает студия Marvel, блокбастер «Мстители: Финал» опередил «Аватар» и стал самым кассовым фильмом в истории (без учета инфляции).

Политика Трамп заявил, что мог бы «выиграть войну в Афганистане за неделю» Соединённые Штаты могли бы победить в войне в Афганистане за неделю, но это бы «стёрло страну с лица земли» и убило 10 млн человек, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом.

Политика Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду, и впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство.

Происшествия СМИ: два человека задержаны норвежской полицией за осквернение памятника жертвам Брейвика Полиция Норвегии задержала двух человек по подозрению в осквернении памятника жертвам терактов 22 июля 2011 года, совершенных праворадикалом Андерсом Брейвиком.