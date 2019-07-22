Футбол
Левников рассудит «Партизани» и «Шериф» в матче отбора ЛЕМатч ТВ 10:55
|16′
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
Хорен Байрамян
|23′
|26′
Луис Адриано
Хорен Байрамян
Александр Зуев
|57′
Александр Зуев
|60′
Роман Еременко
|63′
|66′
Георгий Джикия
|67′
Эсекиэль Понсе
Георгий Мелкадзе
|73′
Георгий Мелкадзе
Ивелин Попов
Александр Саплинов
|80′
|84′
Зелимхан Бакаев
|87′
Зелимхан Бакаев
Александр Ташаев
Алексей Ионов
Александр Гацкан
|87′
|88′
Фернандо
Александр Зуев
|90′+1′
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
30
Песьяков
34
Козлов
78
Чистяков
6
Сигурдссон
28
Чернов
84
Гацкан
17
Норманн
26
Саплинов
7
Еременко
23
Зуев
14
Шомуродов
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
88
Ташаев
47
Зобнин
7
Гулиев
11
Фернандо
37
Мелкадзе
12
Адриано
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
Российский арбитр Кирилл Левников назначен на матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между албанским «Партизани» и молдавским «Шерифом». Помогать арбитру будут Валерий Данченко и Андрей Веретешкин, четвертым судьей будет Василий Казарцев. Встреча состоится 25 июля в Тиране.
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 20:21, Вашингтон
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