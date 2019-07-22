Футбол

Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом»РИА Новости 10:20

Ростов — Спартак
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 20 июля
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
Хорен Байрамян
23′
26′
Луис Адриано
Хорен Байрамян
Александр Зуев
57′
Александр Зуев
60′
Роман Еременко
63′
66′
Георгий Джикия
67′
Эсекиэль Понсе
Георгий Мелкадзе
73′
Георгий Мелкадзе
Ивелин Попов
Александр Саплинов
80′
84′
Зелимхан Бакаев
87′
Зелимхан Бакаев
Александр Ташаев
Алексей Ионов
Александр Гацкан
87′
88′
Фернандо
Александр Зуев
90′+1′
Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
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