Футбол
Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом»РИА Новости 10:20
|16′
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
Хорен Байрамян
|23′
|26′
Луис Адриано
Хорен Байрамян
Александр Зуев
|57′
Александр Зуев
|60′
Роман Еременко
|63′
|66′
Георгий Джикия
|67′
Эсекиэль Понсе
Георгий Мелкадзе
|73′
Георгий Мелкадзе
Ивелин Попов
Александр Саплинов
|80′
|84′
Зелимхан Бакаев
|87′
Зелимхан Бакаев
Александр Ташаев
Алексей Ионов
Александр Гацкан
|87′
|88′
Фернандо
Александр Зуев
|90′+1′
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
30
Песьяков
34
Козлов
78
Чистяков
6
Сигурдссон
28
Чернов
84
Гацкан
17
Норманн
26
Саплинов
7
Еременко
23
Зуев
14
Шомуродов
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
88
Ташаев
47
Зобнин
7
Гулиев
11
Фернандо
37
Мелкадзе
12
Адриано
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
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