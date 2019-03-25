Футбол
Левников назначен на матч отбора Евро-2020 Италия – ЛихтенштейнСпорт-Экспресс 05:33
Российская бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым будет работать на матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 Италия – Лихтенштейн, информирует пресс-служба УЕФА. Ассистентами рефери назначены Дмитрий Мосякин и Алексей Васнецов.
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Российский арбитр Левников назначен на матч сборной Италии в квалификации Евро-2020
RT на русскомвчера в 19:27
Левников назначен главным арбитром на матч отбора Евро-2020 Италия – Лихтенштейн
Бомбардир.рувчера в 18:54
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