Футбол

Левников назначен на матч отбора Евро-2020 Италия – ЛихтенштейнСпорт-Экспресс 05:33

Российская бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым будет работать на матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 Италия – Лихтенштейн, информирует пресс-служба УЕФА. Ассистентами рефери назначены Дмитрий Мосякин и Алексей Васнецов.
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Левников назначен на отборочный матч Евро-2020 между Италией и Лихтенштейном

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Левников назначен на отборочный матч Евро-2020 между Италией и Лихтенштейном

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Левников назначен главным арбитром на матч отбора Евро-2020 Италия – Лихтенштейн

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Sports.ruвчера в 17:44
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