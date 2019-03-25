Футбол
Левников назначен на матч квалификационного турнира Евро-2020Матч ТВ вчера в 19:01
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Эннио Тардини»
УЕФА назначила российскую бригаду судей на матч квалификационного раунда Евро-2020 между Италией и Лихтенштейном. Главным судьей станет Кирилл Левников, а его ассистентами — Дмитрий Мосякин и Алексей Воронцов. Резервный арбитр — Владимир Москалев.
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Левников назначен главным арбитром на матч отбора Евро-2020 Италия – Лихтенштейн
Бомбардир.рувчера в 18:54
Российский арбитр Левников назначен на матч сборной Италии в квалификации Евро-2020
RT на русскомвчера в 19:27
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