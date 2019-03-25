Футбол

Левников назначен на матч квалификационного турнира Евро-2020Матч ТВ 19:01

УЕФА назначила российскую бригаду судей на матч квалификационного раунда Евро-2020 между Италией и Лихтенштейном. Главным судьей станет Кирилл Левников, а его ассистентами — Дмитрий Мосякин и Алексей Воронцов. Резервный арбитр — Владимир Москалев.
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Российский арбитр Левников назначен на матч сборной Италии в квалификации Евро-2020

RT на русском19:27

Левников назначен на матч квалификационного турнира Евро-2020

Матч ТВ19:01

Левников будет судить матч квалификации Евро-2020 Италия – Лихтенштейн

Sports.ru17:44

Левников рассудит Италию и Лихтенштейн в квалификации ЧЕ-2020

Sport24.ru17:34

Левников назначен главным арбитром на матч отбора Евро-2020 Италия – Лихтенштейн

Бомбардир.ру18:54

Левников назначен на матч квалификационного турнира Евро-2020

Sportbox.RU19:01
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