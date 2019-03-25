Футбол
Левников назначен на матч квалификационного турнира Евро-2020Матч ТВ 19:01
УЕФА назначила российскую бригаду судей на матч квалификационного раунда Евро-2020 между Италией и Лихтенштейном. Главным судьей станет Кирилл Левников, а его ассистентами — Дмитрий Мосякин и Алексей Воронцов. Резервный арбитр — Владимир Москалев.
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