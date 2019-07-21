Футбол

Левитин: «Левников просто побоялся удалить Бакаева. Это трусость»Евро-футбол.ру 06:40

3 фото
Бывший судья всесоюзной категории Владимир Левитин оценил работу судьи Кирилла Левникова в матче "Ростов" - "Спартак".
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Сергей Хусаинов: «Левников ошибался и не соответствовал уровню „Ростова“ и „Спартака“»

Sport24.ru11:14

Левитин: «Левников просто побоялся удалить Бакаева. Это трусость»

Евро-футбол.ру06:40

Хусаинов раскритиковал арбитра матча «Ростов» - «Спартак»

Sport.ruвчера в 17:58

Арбитра матча «Ростов» - «Спартак» обвинили в непоследовательности

Свободная Прессавчера в 16:39

«Ростов» – «Спартак»: за что назначен пенальти в пользу красно-белых?

Спорт-Экспрессвчера в 15:36

Сергей ХУСАИНОВ: «Спартак» и «Локо» должны были остаться без очков. Алексей Матюнин должен понимать, что на матче «Сочи» - «Зенит» решается его судьба

Спорт уик-энд19 июля в 07:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
Политика

Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова

Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 11:09
Политика

ЦИК показал данные по явке на выборах в Раду

Обновлено в 09:18
Происшествия

В прокуратуре Польши заявили, что пропавший мальчик из России был убит

Ранее польские полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели его отца.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие

Американский авианосец понёс первые потери вблизи берегов Ирана

Американский телеканал CNN сообщил об инциденте, который произошел вблизи берегов Ирана.
Обновлено в 06:29
Политика

Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса

Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Футбол

«Урал» разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России

В первом туре грозненцы отпраздновали минимальную победу над «Краснодаром» (1:0)В следующем туре чемпионата России «Урал» на выезде встретится с «Динамо», а «Ахмат» также на выезде проведет матч с «Рубином».
Обновлено в 11:46
Армия и оружие

ВСУ заявили о готовности дать отпор России в Чернобыле

Обновлено в 04:54
Футбол

Кокорин рассказал о своем рационе в колонии

Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем

Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.
Обновлено в 12:06
Политика

Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Футбол

Новичок «Краснодара» снялся в клипе партнера по сборной Нидерландов

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена поучаствовал в записи клипа на сингл «Fall Back» нападающего «Лиона» и сборной Нидерландов Мемфиса Депая.
Обновлено в 11:50
Технологии

ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR

Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.
Обновлено вчера в 06:56
Игры

EA начала рассылку приглашений в альфа-тест таинственной игры

Тайна, покрытая мраком Пользователи PlayStation 4 и Xbox One начали получать письма-приглашения на закрытый альфа-тест игры под кодовым названием Picnic.
Обновлено вчера в 16:10
Шоу-бизнес

Коклюшкин считает «третьи силы» виновными в разводе Петросяна

Виктор Коклюшкин считает, что в разводе Евгения Петросяна с Еленой Степаненко виновны «третьи силы».
Обновлено в 11:12
Происшествия

В Домбаровском районе из-за пожара вблизи села ввели режим ЧС

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Оренбургской области сообщает о лесных возгораниях сразу на нескольких участках: на территории Новоорского, Домбаровского районов и Ясненского городского округа.
Обновлено в 11:24
Футбол

«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ

Обновлено в 11:33
Футбол

Как «Спартак» осудил избиение своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону

Московский "Спартак" возмутился избиением своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону и обвинил в беспорядках организаторов матча, заявив, что именно решение задержать болельщиков в подтрибунном помещении привело к потасовкам со стюардами и ОМОНом.
Обновлено в 11:55
Кино

Marvel анонсировала новую фазу киновселенной

Студия Marvel, входящая в состав компании The Walt Disney Co, на фестивале Comic Con в Сан-Диего анонсировала фильмы и сериалы четвертой фазы своей киновселенной.
Обновлено в 09:28
Экономика

Минпромторг разъяснил идею ослабить регулирование продажи пива

В Минпромторге считают, что раздельное регулирование продажи пива и пивоваренных напитков будет способствовать снижению потребления крепкого алкоголя, пояснили "РГ" в ведомстве.
Обновлено вчера в 12:18
Экономика

Орешкин предупредил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 году

Чтобы притормозить рост проблем из-за закредитованности населения, необходимо сдерживать рост потребительского кредитования, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 11:41
Происшествия

Устранен сбой, задержавший «Сапсаны»

Из-за сбой три скоростных поезда "Сапсан" были задержаны на 8-14 минут.
Обновлено в 10:37
Общество

Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России

Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».
Обновлено в 11:38
Единоборства

Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC

Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Политика

Парубий проголосовал на выборах в Раду со второй попытки

Председатель Верховной рады Андрей Парубий прибыл на избирательный участок в Киеве, но не смог проголосовать на досрочных парламентских выборах с первой попытки.
Обновлено в 07:29
Гаджеты

Компания Google получила патент на гибридный ноутбук

Американская компания Google запатентовала новейший гибридный ноутбук, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие

В воздушном пространстве Венесуэлы обнаружен самолет-разведчик США

Обновлено вчера в 16:45
Политика

Обнародованы данные Национального экзит-пола на выборах в Раду

Обновлено в 07:39
Политика

Абэ хочет «продвинуть» мирный договор с Россией до 2021 года

"Хотел бы продвинуться в вопросе заключения (мирного договора с Россией – Прим. ред.) в ходе своего срока", - подчеркнул Абэ в интервью телеканалу NHK.
Обновлено в 10:48
Происшествия

В Приамурье из-за ливней провалился участок федеральной трассы

В Сковородинском районе Амурской области на 834-м км федеральной трассы «Амур» из-за осадков произошло размытие дорожного полотна, говорится на сайте регионального УМВД.
Обновлено в 02:16
Музыка

Группа Metallica выступит в «Лужниках»

Рок-группа Metallica в воскресенье выступит на стадионе "Лужники" в рамках турне WorldWired.
Обновлено вчера в 17:31
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное