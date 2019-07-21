Левитин: «Левников просто побоялся удалить Бакаева. Это трусость»

Политика Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.

Происшествия В прокуратуре Польши заявили, что пропавший мальчик из России был убит Ранее польские полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели его отца.

Политика Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.

Футбол «Урал» разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России В первом туре грозненцы отпраздновали минимальную победу над «Краснодаром» (1:0)В следующем туре чемпионата России «Урал» на выезде встретится с «Динамо», а «Ахмат» также на выезде проведет матч с «Рубином».

Шоу-бизнес Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.

Политика Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш» Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".

Футбол Новичок «Краснодара» снялся в клипе партнера по сборной Нидерландов Полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена поучаствовал в записи клипа на сингл «Fall Back» нападающего «Лиона» и сборной Нидерландов Мемфиса Депая.

Технологии ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.

Игры EA начала рассылку приглашений в альфа-тест таинственной игры Тайна, покрытая мраком Пользователи PlayStation 4 и Xbox One начали получать письма-приглашения на закрытый альфа-тест игры под кодовым названием Picnic.

Шоу-бизнес Коклюшкин считает «третьи силы» виновными в разводе Петросяна Виктор Коклюшкин считает, что в разводе Евгения Петросяна с Еленой Степаненко виновны «третьи силы».

Происшествия В Домбаровском районе из-за пожара вблизи села ввели режим ЧС Пресс-служба Главного управления МЧС России по Оренбургской области сообщает о лесных возгораниях сразу на нескольких участках: на территории Новоорского, Домбаровского районов и Ясненского городского округа.

Футбол Как «Спартак» осудил избиение своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону Московский "Спартак" возмутился избиением своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону и обвинил в беспорядках организаторов матча, заявив, что именно решение задержать болельщиков в подтрибунном помещении привело к потасовкам со стюардами и ОМОНом.

Кино Marvel анонсировала новую фазу киновселенной Студия Marvel, входящая в состав компании The Walt Disney Co, на фестивале Comic Con в Сан-Диего анонсировала фильмы и сериалы четвертой фазы своей киновселенной.

Экономика Минпромторг разъяснил идею ослабить регулирование продажи пива В Минпромторге считают, что раздельное регулирование продажи пива и пивоваренных напитков будет способствовать снижению потребления крепкого алкоголя, пояснили "РГ" в ведомстве.

Экономика Орешкин предупредил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 году Чтобы притормозить рост проблем из-за закредитованности населения, необходимо сдерживать рост потребительского кредитования, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Происшествия Устранен сбой, задержавший «Сапсаны» Из-за сбой три скоростных поезда "Сапсан" были задержаны на 8-14 минут.

Общество Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».

Единоборства Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.

Политика Парубий проголосовал на выборах в Раду со второй попытки Председатель Верховной рады Андрей Парубий прибыл на избирательный участок в Киеве, но не смог проголосовать на досрочных парламентских выборах с первой попытки.

Гаджеты Компания Google получила патент на гибридный ноутбук Американская компания Google запатентовала новейший гибридный ноутбук, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Политика Абэ хочет «продвинуть» мирный договор с Россией до 2021 года "Хотел бы продвинуться в вопросе заключения (мирного договора с Россией – Прим. ред.) в ходе своего срока", - подчеркнул Абэ в интервью телеканалу NHK.

Происшествия В Приамурье из-за ливней провалился участок федеральной трассы В Сковородинском районе Амурской области на 834-м км федеральной трассы «Амур» из-за осадков произошло размытие дорожного полотна, говорится на сайте регионального УМВД.