Футбол
Левитин: «Левников просто побоялся удалить Бакаева. Это трусость»Евро-футбол.ру 06:40
Бывший судья всесоюзной категории Владимир Левитин оценил работу судьи Кирилла Левникова в матче "Ростов" - "Спартак".
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Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 11:09
Политика
ЦИК показал данные по явке на выборах в Раду
Обновлено в 09:18
Происшествия
В прокуратуре Польши заявили, что пропавший мальчик из России был убит
Ранее польские полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели его отца.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
Американский авианосец понёс первые потери вблизи берегов Ирана
Американский телеканал CNN сообщил об инциденте, который произошел вблизи берегов Ирана.
Обновлено в 06:29
Политика
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Футбол
«Урал» разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России
В первом туре грозненцы отпраздновали минимальную победу над «Краснодаром» (1:0)В следующем туре чемпионата России «Урал» на выезде встретится с «Динамо», а «Ахмат» также на выезде проведет матч с «Рубином».
Обновлено в 11:46
Армия и оружие
ВСУ заявили о готовности дать отпор России в Чернобыле
Обновлено в 04:54
Футбол
Кокорин рассказал о своем рационе в колонии
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем
Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.
Обновлено в 12:06
Политика
Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Футбол
Новичок «Краснодара» снялся в клипе партнера по сборной Нидерландов
Полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена поучаствовал в записи клипа на сингл «Fall Back» нападающего «Лиона» и сборной Нидерландов Мемфиса Депая.
Обновлено в 11:50
Технологии
ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR
Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.
Обновлено вчера в 06:56
Игры
EA начала рассылку приглашений в альфа-тест таинственной игры
Тайна, покрытая мраком Пользователи PlayStation 4 и Xbox One начали получать письма-приглашения на закрытый альфа-тест игры под кодовым названием Picnic.
Обновлено вчера в 16:10
Шоу-бизнес
Коклюшкин считает «третьи силы» виновными в разводе Петросяна
Виктор Коклюшкин считает, что в разводе Евгения Петросяна с Еленой Степаненко виновны «третьи силы».
Обновлено в 11:12
Происшествия
В Домбаровском районе из-за пожара вблизи села ввели режим ЧС
Пресс-служба Главного управления МЧС России по Оренбургской области сообщает о лесных возгораниях сразу на нескольких участках: на территории Новоорского, Домбаровского районов и Ясненского городского округа.
Обновлено в 11:24
Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:33
Футбол
Как «Спартак» осудил избиение своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону
Московский "Спартак" возмутился избиением своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону и обвинил в беспорядках организаторов матча, заявив, что именно решение задержать болельщиков в подтрибунном помещении привело к потасовкам со стюардами и ОМОНом.
Обновлено в 11:55
Кино
Marvel анонсировала новую фазу киновселенной
Студия Marvel, входящая в состав компании The Walt Disney Co, на фестивале Comic Con в Сан-Диего анонсировала фильмы и сериалы четвертой фазы своей киновселенной.
Обновлено в 09:28
Экономика
Минпромторг разъяснил идею ослабить регулирование продажи пива
В Минпромторге считают, что раздельное регулирование продажи пива и пивоваренных напитков будет способствовать снижению потребления крепкого алкоголя, пояснили "РГ" в ведомстве.
Обновлено вчера в 12:18
Экономика
Орешкин предупредил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 году
Чтобы притормозить рост проблем из-за закредитованности населения, необходимо сдерживать рост потребительского кредитования, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 11:41
Происшествия
Устранен сбой, задержавший «Сапсаны»
Из-за сбой три скоростных поезда "Сапсан" были задержаны на 8-14 минут.
Обновлено в 10:37
Общество
Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России
Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».
Обновлено в 11:38
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Политика
Парубий проголосовал на выборах в Раду со второй попытки
Председатель Верховной рады Андрей Парубий прибыл на избирательный участок в Киеве, но не смог проголосовать на досрочных парламентских выборах с первой попытки.
Обновлено в 07:29
Гаджеты
Компания Google получила патент на гибридный ноутбук
Американская компания Google запатентовала новейший гибридный ноутбук, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
В воздушном пространстве Венесуэлы обнаружен самолет-разведчик США
Обновлено вчера в 16:45
Политика
Абэ хочет «продвинуть» мирный договор с Россией до 2021 года
"Хотел бы продвинуться в вопросе заключения (мирного договора с Россией – Прим. ред.) в ходе своего срока", - подчеркнул Абэ в интервью телеканалу NHK.
Обновлено в 10:48
Происшествия
В Приамурье из-за ливней провалился участок федеральной трассы
В Сковородинском районе Амурской области на 834-м км федеральной трассы «Амур» из-за осадков произошло размытие дорожного полотна, говорится на сайте регионального УМВД.
Обновлено в 02:16
Музыка
Группа Metallica выступит в «Лужниках»
Рок-группа Metallica в воскресенье выступит на стадионе "Лужники" в рамках турне WorldWired.
Обновлено вчера в 17:31