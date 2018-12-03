Футбол

Левашов совершил сумасшедший забег после победы над «Зенитом»
Чемпионат
14:12

Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов отпраздновал победу в матче 16-го тура чемпионата России с «Зенитом» (4:2) вместе с болельщиками. Голкипер прибежал от своих ворот к фанатскому сектору, влез на решетку, которая отделяет трибуну от поля, и принялся радоваться вместе с болельщиками.
Чемпионат14:12

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Левашов совершил сумасшедший забег после победы над «Зенитом»

Чемпионат14:12

Невероятные эмоции Левашова после победы над «Зенитом». Это надо видеть!

Спорт-Экспресс13:33

Вратарь тульского «Арсенала» Левашов побежал в фан-сектор после победы над «Зенитом»

Sports.ru13:40
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Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 17:10, Ашберн
Футбол

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Российский футболист
Российский футболист, вратарь тульского «Арсенала». До 13 лет играл в первенстве Тульской области среди юношей, затем перешёл в ДЮСШ «Дон» Новомосковск, тренер Геннадий Владимирович Кузнецов.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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