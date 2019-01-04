В матче 18-го тура чемпионата Испании Леванте на своем поле сыграл вничью с Жироной 2:2. У хозяев поля голами отметились Хосе Моралес (58-я минута) и Коке (86), а у гостей отличились Кристиан Португес (31) и Алейш Гарсия (72).

«Леванте» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Жироной»

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