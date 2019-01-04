Футбол
Серхио Постиго
|21′
Тоньо Антонио Гарсия Аранда
|28′
|31′
Порту
|35′
Кристиан Стуани
Энис Барди
|56′
Хосе Луис Моралес
|58′
Никола Вукчевич
Эммануэл Боатенг
|63′
Серхио Постиго
|69′
Джейсон
Коке Морено
|71′
|72′
Алекс Гарсия Серрано
|74′
Порту
Энтони Лосано
|83′
Алекс Гарсия Серрано
Валери Фернандес
Тоньо Антонио Гарсия Аранда
Рафаэль Двамена
|85′
Коке Морено
|86′
|90′+2′
Хонас Рамальо
Педро Алькала
|55%
|Владение мячом
|45%
|78%
|Процент точных передач
|71%
|5
|Удары в сторону ворот
|5
|8
|Удары в створ ворот
|2
|–
|Сейвы вратарём
|6
|2
|Офсайды
|3
|8
|Угловые
|2
|11
|Отборы
|11
|18
|Фолы
|16
|3
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|–
Леванте
Расстановка 3‑5‑2
13
Оласабаль
18
Кабако
15
Постиго
4
Робер
12
Коке
24
Кампанья
21
Боатенг
10
Барди
20
Двамена
9
Марти
11
Моралес
13
Буну
5
Алькала
2
Эспиноса
15
Рамирес
29
Порро
12
Луис
10
Гарсия
34
Фернандес
6
Гранель Ноге
19
Лосано
7
Стуани
Жирона
Расстановка 3‑5‑2
В матче 18-го тура чемпионата Испании Леванте на своем поле сыграл вничью с Жироной 2:2. У хозяев поля голами отметились Хосе Моралес (58-я минута) и Коке (86), а у гостей отличились Кристиан Португес (31) и Алейш Гарсия (72).
Советский спорт14:51
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