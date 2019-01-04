Футбол

«Леванте» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Жироной»
Советский спорт
14:51

Леванте — Жирона
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
Серхио Постиго
21′
Тоньо Антонио Гарсия Аранда
28′
31′
Порту
35′
Кристиан Стуани
Энис Барди
56′
Хосе Луис Моралес
58′
Никола Вукчевич
Эммануэл Боатенг
63′
Серхио Постиго
69′
Джейсон
Коке Морено
71′
72′
Алекс Гарсия Серрано
74′
Порту
Энтони Лосано
83′
Алекс Гарсия Серрано
Валери Фернандес
Тоньо Антонио Гарсия Аранда
Рафаэль Двамена
85′
Коке Морено
86′
90′+2′
Хонас Рамальо
Педро Алькала
В матче 18-го тура чемпионата Испании Леванте на своем поле сыграл вничью с Жироной 2:2. У хозяев поля голами отметились Хосе Моралес (58-я минута) и Коке (86), а у гостей отличились Кристиан Португес (31) и Алейш Гарсия (72).
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