Нападающий «Реала» Борха Майораль перейдет в «Леванте» на правах аренды. Сообщается, что Зинедин Зидан не видит 22-летнего испанца в составе своей команды, отчего будет вынужден отпустить игрока в «Леванте», где он провел прошлый сезон в аренде.

«Леванте» снова арендует Майораля у «Реала»

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