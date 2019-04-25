Футбол

«Леванте» разгромил «Бетис» в домашнем матче ПримерыЧемпионат 17:49

Леванте — Бетис
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
Хосе Кампанья
9′
26′
Сидней Решел
Никола Вукчевич
28′
Лорен Морон
32′
46′
Эмерсон Апаресидо
Хоакин Санчес
Хосе Луис Моралес
56′
57′
Серхио Леон Лимонес
Кристиан Тельо
61′
Аисса Манди
Никола Вукчевич
Мозес Саймон
66′
71′
Серхио Каналес
Диего Лаинес
Борха Майораль
Рафаэль Двамена
77′
80′
Вильфрид Каптум
Коке Морено
81′
Хосе Кампанья
Хосе Родригес
85′
Робер
90′
«Леванте» набрал 37 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Бетис» (43) — на 10-м месте в таблице чемпионата Испании. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», набравшая 80 очков в 34 матчах.
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