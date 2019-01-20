Футбол

«Леванте» прервал безвыигрышную серию, переиграв «Вальядолид»Советский спорт вчера в 14:28

Леванте — Вальядолид
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
Энис Барди
14′
16′
Энес Унал
40′
Антоньито
Коке Морено
42′
Рубен Рочина
55′
Джейсон
62′
64′
Мойяно Лухано
Кеко
64′
Энес Унал
Даниэле Верде
Энис Барди
Никола Вукчевич
76′
78′
Борха Фернандес
82′
Тони Вилья
Дуе Чоп
Борха Майораль
Рохер Марти
83′
Эрик Кабако
88′
90′
Фернандо Калеро
Рубен Рочина
Фран Мансанара
90′+2′
Рохер Марти
90′+5′
Рохер Марти
90′+6′
90′+7′
Даниэле Верде
Коке Морено
90′+7′
У победителей встречи голами отметились Коке и Рохер Марти, забившие на 42-й и 95-й минутах соответственно. Леванте прервал безвыигрышную серию из пяти игр и с 26 очками занимает десятое место в турнирной таблице, а Вальядолид расположился на 15-й строчке, имея в активе 22 очка.
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