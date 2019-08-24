Футбол

«Леванте» обыграл «Вильярреал» благодаря двум голам с пенальтиЧемпионат вчера в 19:19

Леванте — Вильярреал
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
3′
Жерар Морено
Серхио Леон Лимонес
Рохер Марти
63′
Рубен Рочина
Эрнани Фортеш
64′
67′
Андрес Фернандес
Рохер Марти
68′
71′
Рауль Альбиоль
Рохер Марти
73′
74′
Карл Токо-Экамби
Карлос Бакка
75′
Мойсес Гомес
Хавьер Онтиверос
Никола Вукчевич
81′
Хосе Луис Моралес
Хорхе Мирамон
84′
88′
Рауль Альбиоль
Мануэль Тригерос
В матче второго тура чемпионата Испании «Леванте» обыграл «Вильярреал» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Обслуживал матч арбитр Хосе Мунуэра Монтера. Счёт был открыт в начале первого тайма: отличился форвард гостей Херар Морено.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Леванте» одержал волевую победу над «Вильярреалом» благодаря двум голам с пенальти

Sport24.ruвчера в 18:39

«Леванте» обыграл «Вильярреал» благодаря двум голам с пенальти

Чемпионатвчера в 19:19

Судья назначил 3 пенальти за 7 минут в ворота «Вильярреала»

Sports.ruвчера в 17:44

«Леванте» обыграл «Вильярреал» благодаря двум пенальти

Sportbox.RUвчера в 18:13

«Леванте» благодаря двум пенальти победил «Вильярреал» в матче примеры

РИА Новостивчера в 18:12

«Леванте» обыграл «Вильярреал» благодаря двум пенальти

Спорт-Экспрессвчера в 17:53

«Леванте» обыграл «Вильярреал» благодаря двум пенальти

Матч ТВвчера в 18:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:31, Ашберн
Общество

В Якутии отменили введенный из-за лесных пожаров режим ЧС

Обновлено вчера в 11:31
Политика

Савченко заявила о начале украинизации России

Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Здоровье

Переносчики тропических болезней распространились на юге России

В тексте сказано, что комары – переносчики опасных заболеваний распространились у Черноморского побережья.
Обновлено 22 августа в 23:02
Гаджеты

Android обновил логотип впервые за 5 лет

Обновлено вчера в 22:25
Общество

Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения

Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
Обновлено вчера в 11:44
Космос

«Союз» не смог состыковаться с МКС

Космический корабль "Союз МС-14" на борту которого находится робот Федор, не смог состыковаться с МКС.
Обновлено в 01:38
Происшествия

В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»

На борту самолета были 160 человек. Чудом в кукурузном поле называют случившуюся 15 августа аварийную посадку А321 в Жуковском.
Обновлено вчера в 08:58
Экономика

Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей

Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:30
Политика

Крупнейший грузоперевозчик Франции отказался от Севморпути

Обновлено в 02:05
Политика

Эксперт: Украине следует закупать газ у России вместо Катара

Международные эксперты сошлись во мнении, что властям Украины следует абстрагироваться от политической составляющей и возобновить конструктивные переговоры с российским "Газпромом" по поводу поставок газа в страну, вместо того, чтобы закупать голубое топливо у Катара.
Обновлено 22 августа в 20:38
Шоу-бизнес

Петр Чернышев собирается на время оставить супругу одну

Турецкие гастроли Чернышева подтвердила и продюсер шоу Татьяна Навка.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия

В Дагестане семья с двумя детьми погибла под камнепадом

В Цумадинском районе Дагестане под камнепад попала легковая машина, в которой находилась супружеская пара с двумя детьми.
Обновлено вчера в 14:11
Политика

Зеленский высказался о возвращении России в G8

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что не видит причин для возвращения России в G8, потому что с марта 2014 года «ничего не изменилось».
Обновлено 22 августа в 01:15
Политика

Глава СВР оправдал пакт Молотова-Риббентропа

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.
Обновлено вчера в 07:53
Гаджеты

Redmi показал на официальном тизере смартфон Redmi Note 8 Pro

Еще смартфон будет оснащен модулем NFC, пишет «Астера», отмечая, что его появление ожидается и в модели Redmi Note 8. Сканер отпечатков пальцев в устройствах расположат на задней панели в блоке для основной камеры.
Обновлено 21 августа в 11:37
Политика

Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса «дорогой в никуда»

Предоставление особого статуса Донбассу приведет "в никуда", заявил избранный депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие

Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок

Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Политика

Украинский министр пообещал поднять флаг страны над Владивостоком

Выступая на открытии выставки "Фактор свободы" в Киеве, Омелян прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о Европе "от Лиссабона до Владивостока".
Обновлено вчера в 22:02
Политика

Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД

Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено вчера в 06:31
Политика

В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian

Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Экономика

Свердловские горняки нарастили добычу полезных ископаемых

На Среднем Урале удалось добиться роста добычи ископаемых. Об этом заявил областной министр промышленности Сергей Пересторонин журналистам.
Обновлено вчера в 21:59
Политика

В Германии требуют удалить украинский сайт «Миротворец»

Немецкое правительство осуждает сайт «Миротворец» и требует от украинской власти предпринять действия по его удалению.
Обновлено в 01:01
Политика

МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге

Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено вчера в 15:12
Финансы

Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара

Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия

Летевший из Москвы в Симферополь самолет вернулся в Шереметьево

Обновлено в 00:56
Кино

Вышел трейлер нового сериала продолжения «Звездных войн»

В Сети появился трейлер нового сериала по вселенной «Звездных войн». Фильм кинокомпании Disney выйдет под названием Mandalorian.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие

Дания намерена укрепить сотрудничество с Гренландией в сфере обороны

На острове будут проводить дополнительные учения и образовательные курсы Дания и Гренландия намерены усилить взаимодействие в сферах обороны и готовности к чрезвычайным ситуациям.
Обновлено вчера в 07:33
Гаджеты

Huawei представила ИИ-процессор Ascend 910 и новый фреймворк Mindspore

Ещё компания Huawei представила Mindspore — вычислительную среду разработки приложений на основе искусственного интеллекта.
Обновлено вчера в 10:24
Здоровье

Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в США

В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, которое спровоцировало курение электронной сигареты.
Обновлено вчера в 16:47
Политика

Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая

«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США», — написал он.
Обновлено вчера в 13:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вильярреал
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное