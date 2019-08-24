Футбол
«Леванте» обыграл «Вильярреал» благодаря двум голам с пенальтиЧемпионат вчера в 19:19
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
|3′
Жерар Морено
Серхио Леон Лимонес
Рохер Марти
|63′
Рубен Рочина
Эрнани Фортеш
|64′
|67′
Андрес Фернандес
Рохер Марти
|68′
|71′
Рауль Альбиоль
Рохер Марти
|73′
|74′
Карл Токо-Экамби
Карлос Бакка
|75′
Мойсес Гомес
Хавьер Онтиверос
Никола Вукчевич
|81′
Хосе Луис Моралес
Хорхе Мирамон
|84′
|88′
Рауль Альбиоль
Мануэль Тригерос
|49%
|Владение мячом
|51%
|77%
|Процент точных передач
|82%
|7
|Удары в сторону ворот
|13
|4
|Удары в створ ворот
|7
|6
|Сейвы вратарём
|3
|3
|Офсайды
|2
|7
|Угловые
|3
|8
|Отборы
|3
|5
|Фолы
|9
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Леванте
Расстановка 4‑3‑3
13
Фернандес
23
Коке
14
Везу
15
Постиго
3
Тоньо
24
Кампанья
17
Вукчевич
10
Барди
8
Эрнани
9
Марти
2 ×
20
Мирамон
13
Фернандес
2
Гаспар
14
Тригерос
4
Торрес
18
Морено
11
Чуквуэзе
10
Иборра
24
Онтиверос
8
Касорла
9
Бакка
7
Морено
Вильярреал
Расстановка 4‑5‑1
В матче второго тура чемпионата Испании «Леванте» обыграл «Вильярреал» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Обслуживал матч арбитр Хосе Мунуэра Монтера. Счёт был открыт в начале первого тайма: отличился форвард гостей Херар Морено.
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«Леванте» одержал волевую победу над «Вильярреалом» благодаря двум голам с пенальти
Sport24.ruвчера в 18:39
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:31, Ашберн
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