Футбол
«Леванте» обыграл «Вильярреал» благодаря двум голам с пенальтиЧемпионат 19:19
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
|3′
Жерар Морено
Серхио Леон Лимонес
Рохер Марти
|63′
Рубен Рочина
Эрнани Фортеш
|64′
|67′
Андрес Фернандес
Рохер Марти
|68′
|71′
Рауль Альбиоль
Рохер Марти
|73′
|74′
Карл Токо-Экамби
Карлос Бакка
|75′
Мойсес Гомес
Хавьер Онтиверос
Никола Вукчевич
|81′
Хосе Луис Моралес
Хорхе Мирамон
|84′
|88′
Рауль Альбиоль
Мануэль Тригерос
|49%
|Владение мячом
|51%
|77%
|Процент точных передач
|82%
|7
|Удары в сторону ворот
|13
|4
|Удары в створ ворот
|7
|6
|Сейвы вратарём
|3
|3
|Офсайды
|2
|7
|Угловые
|3
|8
|Отборы
|3
|5
|Фолы
|9
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Леванте
Расстановка 4‑3‑3
13
Фернандес
23
Коке
14
Везу
15
Постиго
3
Тоньо
24
Кампанья
17
Вукчевич
10
Барди
8
Эрнани
9
Марти
2 ×
20
Мирамон
13
Фернандес
2
Гаспар
14
Тригерос
4
Торрес
18
Морено
11
Чуквуэзе
10
Иборра
24
Онтиверос
8
Касорла
9
Бакка
7
Морено
Вильярреал
Расстановка 4‑5‑1
В матче второго тура чемпионата Испании «Леванте» обыграл «Вильярреал» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Обслуживал матч арбитр Хосе Мунуэра Монтера. Счёт был открыт в начале первого тайма: отличился форвард гостей Херар Морено.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 20:20, Ашберн
Музыка
Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними
Обновлено вчера в 03:22
Футбол
Фернандо Торрес провёл прощальный матч
Обновлено в 11:41
Гаджеты
Владельцы iPhone перестали покупать новые смартфоны Apple
Только 7% опрошенных планируют потратить на новый iPhone или другой смартфон более тысячи долларов.
Обновлено в 08:19
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено 21 августа в 14:02
Армия и оружие
Главком ЗВО Журавлев наградил победительниц «Танкового триатлона»
Командующий войсками Западного военного округа Герой России генерал-полковник Александр Журавлев вручил государственные и ведомственные награды отличившимся военнослужащим и гражданскому персоналу в Доме офицеров в Петербурге.
Обновлено в 10:22
Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет.
Обновлено в 17:45
Общество
Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил ученых
Ученые совершили пять погружений, снимая первые в истории кадры корабля 4K и собрали богатый материал для нового документального фильма.
Обновлено 21 августа в 23:48
Авто
Началось производство LADA Granta Drive Active
«АвтоВАЗ» начал серийное производство новой LADA Granta Drive Active.
Обновлено в 05:41
Общество
Овнам повезёт с финансами, а Девам стоит отказаться от риска
ДЕВА Девам стоит быть максимально осторожными и осмотрительными.
Обновлено в 08:23
Политика
Пушков счёл негодной политикой условия для возвращения России в G8
Сенатор Алексей Пушков назвал негодной политику выставления условий возвращения России в G8, а также прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о ситуации с «Большой восьмёркой».
Обновлено вчера в 05:03
Хоккей
Барабанов: хочется, чтобы в КХЛ был один размер площадок
Хочется, чтобы в чемпионате был один размер площадок, но мы не можем это контролировать.
Обновлено в 16:03
Армия и оружие
КНДР произвела очередной ракетный пуск
КНДР произвела очередной ракетный запуск, сообщило правительство Японии.
Обновлено в 19:01
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено в 10:50
Политика
СМИ узнали о повышении Авакова до вице-премьера Украины
По информации издания, Арсен Аваков получит должность вице-премьера и будет курировать силовой блок.
Обновлено в 16:02
Экономика
Федеральные власти помогут достроить проблемные дома в Краснодаре
В конце июня власти Краснодарского края заявили, что более 1,5 миллиарда рублей направлено на завершение строительства объектов высокой степени готовности, что поможет решению проблем обманутых дольщиков.
Обновлено в 07:42
Политика
Власти Бразилии направят военных на борьбу с пожарами в Амазонии
Президент Бразилии Жаир Болсонару в пятницу подписал указ, позволяющий направить вооруженные силы страны на борьбу с лесными пожарами в Амазонии.
Обновлено в 18:13
Происшествия
Более 120 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской армией
По меньшей мере 122 палестинца пострадали в ходе столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа.
Обновлено в 18:15
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено в 06:31
Экономика
Акции «Мечела» подорожали на Мосбирже на 7-9%
Обыкновенные акции "Мечела" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 9,22% - до 63,51 руб. за бумагу.
Обновлено в 10:25
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено в 15:58
Музыка
Рэпера Дрейка обвинили в плагиате бита 19-летней давности
Как заявил обвиняющий рэперов в плагиате музыкант, он не знал, что его работу «украли», пока композиции не начали занимать лидирующие позиции музыкальных чартов.
Обновлено в 19:21
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл избегают принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Фото: Принц Гарри и принц Уильям игнорируют друг друга Поездка в Балморал была перенесена на сентябрь.
Обновлено в 08:34
Авто
В Германии обнаружена стоянка с тысячами неисправных Mercedes-Benz
Как сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen, возле города Бремен обосновались тысячи автомобилей немецкой марки Mercedes-Benz, у которых есть дефекты.
Обновлено в 04:55
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Здоровье
На юге России распространились опасные тропические комары
Насекомые — переносчики тропических болезней — распространились на юге России. Комары попали в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии.
Обновлено в 00:27
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено в 16:20
Политика
Трамп повысил пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.
Обновлено в 18:26
Общество
Росстат раскрыл регионы с самыми богатыми чиновниками
В абсолютном выражении муниципальные чиновники в ЯНАО зарабатывают в семь раз больше, чем в Псковской области, — более 133 тыс. против 18 тыс. руб. Всего в России, по данным Росстата на конец 2018 года, в органах местного самоуправления и в муниципальных избиркомах работали 469 тыс. человек — на 3 тыс. меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:16