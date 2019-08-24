Футбол

«Леванте» обыграл «Вильярреал» благодаря двум голам с пенальтиЧемпионат вчера в 19:19

Леванте — Вильярреал
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
3′
Жерар Морено
Серхио Леон Лимонес
Рохер Марти
63′
Рубен Рочина
Эрнани Фортеш
64′
67′
Андрес Фернандес
Рохер Марти
68′
71′
Рауль Альбиоль
Рохер Марти
73′
74′
Карл Токо-Экамби
Карлос Бакка
75′
Мойсес Гомес
Хавьер Онтиверос
Никола Вукчевич
81′
Хосе Луис Моралес
Хорхе Мирамон
84′
88′
Рауль Альбиоль
Мануэль Тригерос
В матче второго тура чемпионата Испании «Леванте» обыграл «Вильярреал» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Обслуживал матч арбитр Хосе Мунуэра Монтера. Счёт был открыт в начале первого тайма: отличился форвард гостей Херар Морено.
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