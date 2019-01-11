Футбол

«Леванте» обыграл «Барселону» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании
РИА Новости
17:42

Леванте — Барселона
2 – 1
Матч завершён
Кубок Испании, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
Эрик Кабако
3′
Борха Майораль
17′
21′
Джейсон Мурильо
39′
Карлес Аленья
Саньин Прцич
40′
42′
Хуан Брандарис
46′
Хуан Миранда
Серхи Роберто
Эрик Кабако
48′
57′
Хуан Брандарис
Клеман Лангле
Эммануэл Боатенг
Хосе Луис Моралес
61′
66′
Малком
Денис Суарес
Хосе Родригес
Джейсон
68′
73′
Серджи Бускетс
Рубен Рочина
Шейк Дукуре
74′
84′
Филиппе Коутиньо
Борха Майораль
90′+2′
Футболисты "Леванте" на своем поле обыграли "Барселону" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча, прошедшая в четверг в Валенсии, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
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