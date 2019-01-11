Футбол
«Леванте» обыграл «Барселону» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании
«Леванте» обыграл «Барселону» в первом матче 1/8 финала Кубка ИспанииРИА Новости17:42
Эрик Кабако
|3′
Борха Майораль
|17′
|21′
Джейсон Мурильо
|39′
Карлес Аленья
Саньин Прцич
|40′
|42′
Хуан Брандарис
|46′
Хуан Миранда
Серхи Роберто
Эрик Кабако
|48′
|57′
Хуан Брандарис
Клеман Лангле
Эммануэл Боатенг
Хосе Луис Моралес
|61′
|66′
Малком
Денис Суарес
Хосе Родригес
Джейсон
|68′
|73′
Серджи Бускетс
Рубен Рочина
Шейк Дукуре
|74′
|84′
Филиппе Коутиньо
Борха Майораль
|90′+2′
Леванте
Расстановка 3‑4‑3
25
Фернандес
18
Кабако
15
Постиго
23
Джейсон
12
Коке
8
Прцич
24
Кампанья
7
Саймон
11
Моралес
5
Дукуре
2
Майораль
13
Силлесен
2
Семеду
17
Мурильо
15
Лангле
20
Роберто
22
Видаль
5
Бускетс
21
Аленья
6
Суарес
11
Дембеле
7
Коутиньо
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты "Леванте" на своем поле обыграли "Барселону" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча, прошедшая в четверг в Валенсии, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
РИА Новости17:42
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