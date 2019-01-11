Футболисты "Леванте" на своем поле обыграли "Барселону" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча, прошедшая в четверг в Валенсии, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Общество Общество В России яйца начали продавать девятками Эксперты, опрошенные "Российской газетой", считают, что единственная причина резкого подорожания яиц в начале декабря 2018 года - это желание торговых сетей заработать как можно больше на фоне повышенного спроса на продукт перед праздниками.

Происшествия Происшествия Суд во Франции признал Павленского виновным в поджоге банка

Политика Политика США подтвердили намерение снять санкции с «Русала» и En+ Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что господин Мнучин встретится с с конгрессменами-демократами, чтобы обсудить запланированное снятие санкций с компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски.

Общество Общество Дуров решил ликвидировать Telegram Messenger LLP Один из создателей социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, внесенной в реестр Роскомандзора.

Происшествия Происшествия В ДТП с автобусом и лесовозом под Сыктывкаром пострадали 15 человек Пятнадцать человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и гружёного лесовоза под Сыктывкаром.

Политика Политика Опровергнута главная версия убийства российской съемочной группы в ЦАР Расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского опроверг основную версию убийства российских документалистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике (ЦАР).

Происшествия Происшествия Полиция выдала ордер на забор образца ДНК Криштиану Роналду 10 января издание The Wall Street Journal сообщило, что полиция Лас-Вегаса выдала ордер на забор образца ДНК нападающего итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Политика Политика В Би-би-си ответили на претензии Роскомнадзора Ранее Роскомнадзор нашел на интернет-ресурсах Би-би-си материалы, в которых транслируются установки международных террористических организаций.

Автоспорт Автоспорт Экипаж Каргинова из «КАМАЗ-Мастер» выиграл четвертый этап «Дакара» Экипаж Андрея Каргинова из российской команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем четвертого этапа ралли-рейда "Дакар" зачете грузовиков.

Происшествия Происшествия В Карибском море тысячи людей застряли на лайнере из-за вируса

Политика Политика Украина готовится разорвать около 40 договоров с Россией Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что украинские власти намерены разорвать около 40 договоров, которые были заключены с Россией.

Транспорт Транспорт Поступление воды в Тушинский тоннель остановили Поступление воды в Тушинский тоннель удалось прекратить, говорится в поступившем в РБК сообщении ФГБУ «Канал имени Москвы» (оператор канала, где произошел провал грунта, приведший к затоплению).

Экономика Экономика ЦБ вынес предупреждение руководству банка JPMorgan в России Центробанк привлек к административной ответственности руководство банка JPMorgan Chase в России.

Общество Общество Виктор Шкулев стал владельцем «Фонтанки.ру» Российский медиаменеджер, президент и совладелец группы компаний Hearst Shkulev Виктор Шкулев приобрел контрольный пакет акций АО "Ажур-медиа", которое издает петербургскую интернет-газету "Фонтанка.ру".

Происшествия Происшествия В Сети появилось видео затопления Тушинского тоннеля в Москве Центр организации дорожного движения правительства Москвы обнародовал видео из Тушинского тоннеля на северо-западе столицы, который затопило из-за подмыва грунта в шлюзе.

Политика Политика Из-за санкций МС-21 остался без материалов для композитного крыла На сей раз на пути реализации проекта стоят санкции США, которые были ранее введены в отношении предприятий, участвующих в производстве композитного "черного крыла" - ключевого элемента нового российского лайнера, составляющего главное конкурентное преимущество самолета.

Экономика Экономика Годовая инфляция в России увеличилась почти в два раза Уровень инфляции в России по итогам 2018 года составил 4,3%. Об этом сообщает Росстат.

Экономика Экономика В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту В России с января этого года увеличился размер пенсионной надбавки для людей старше 80 лет. На данный момент он составляет 5334 рубля.

Армия и оружие Армия и оружие В Китае прошли испытания ЗРК С-400 В Китае завершились испытания российского ЗРК С-400, о чем в беседе с ТАСС проинформировал собеседник из военно-дипломатических кругов.

Космос Космос Ученые нашли источник сигналов из космоса

Политика Политика Германия выступила против санкций в отношении «Северного потока – 2» 12 декабря американский конгресс проголосовал за введение санкций против «Северного потока – 2». Глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что давление США на участников проекта не изменило хода строительства и поставки газа по «Северному потоку – 2» начнутся, как запланировано, 1 января 2020 года.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi Note 7

Политика Политика Глава МИД Эквадора предложил Ассанжу сдаться британским властям Основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу лучше покинуть посольство Эквадора в Лондоне и сдаться британским властям.

Финансы Финансы Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро По состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах: его доля упала до исторического минимума в 21,9% по сравнению с 43,7% на конец марта 2018 года.

Происшествия Происшествия Пожар в производственном здании в Нижнем Новгороде локализован Пожар площадью 3,6 тыс. кв. м. в производственном здании в Нижнем Новгороде локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России по Нижегородской области.

Экономика Экономика Сбербанк и ВТБ могут создать региональную авиакомпанию на базе Utair Сбербанк и ВТБ рассматривают вариант использования Utair для создания региональной авиакомпании, сообщает газета «Ведомости».

Наука Наука Ученые доказали связь между размером живота и объемом мозга Британские ученые провели исследование, которое помогло им установить прямую связь между размером живота и мозга.

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны отреагировали на сообщения о гибели российского спутника В воздушно-космических силах России подтвердили, что спутник "Космос-2430" 5 января сгорел в атмосфере. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Политика Образец стальной стены Трампа распилили обычной пилой Министерство внутренней безопасности Соединённых Штатов Америки проверило образцы стальных реек, из которой планировалось возвести мощную стену на границе с Мексикой.