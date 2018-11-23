Футбол
«Леванте» не смог обыграть последнюю команду примеры
«Леванте» не смог обыграть последнюю команду примерыМатч ТВ14:39
|10′
Никола Вукчевич
Хорхе Пулидо
|12′
Алекс Гальяр
|23′
|45′+1′
Рохер Марти
|46′
Никола Вукчевич
Энис Барди
Хаби Эчейта
|51′
|67′
Саньин Прцич
|69′
Эрик Кабако
Эммануэл Боатенг
Кристиан Ривера
Луис Састре
|70′
|74′
Эммануэл Боатенг
Александар Йованович
|75′
Алекс Гальяр
Луис Авила
|80′
|81′
Тоньо Антонио Гарсия Аранда
Луис Авила
|81′
|83′
Саньин Прцич
Фран Мансанара
Давид Феррейро Кирога
Сердар Гюрлер
|88′
Луис Авила
|49%
|Владение мячом
|51%
|77%
|Процент точных передач
|72%
|6
|Удары в сторону ворот
|2
|14
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|12
|6
|Офсайды
|5
|7
|Угловые
|2
|11
|Отборы
|7
|11
|Фолы
|8
|3
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Уэска
Расстановка 4‑5‑1
25
Йованович
24
Мирамон
14
Пулидо
3
Эчейта
15
Акапо
19
Авила
23
Мусто
6
Гомес
22
Састре
21
Гюрлер
9
Эрнандес
13
Оласабаль
21
Боатенг
4
Робер
6
Родригес
12
Коке
27
Мансанара
10
Барди
3
Тоньо
9
Марти
23
Джейсон
2
Майораль
Леванте
Расстановка 3‑4‑3
«Уэска» и «Леванте» сыграли в результативную ничью в матче 13-го тура примеры. На мячи Кристиана Риверы и Хавьера Эчеиты гости ответили результативными ударами Марти Рохера и Эммануэля Боатенга.
Матч ТВ14:39
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