Футбол

«Леванте» не смог обыграть последнюю команду примеры
Матч ТВ
14:39

Уэска — Леванте
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Эль Алькорас»
10′
Никола Вукчевич
Хорхе Пулидо
12′
Алекс Гальяр
23′
45′+1′
Рохер Марти
46′
Никола Вукчевич
Энис Барди
Хаби Эчейта
51′
67′
Саньин Прцич
69′
Эрик Кабако
Эммануэл Боатенг
Кристиан Ривера
Луис Састре
70′
74′
Эммануэл Боатенг
Александар Йованович
75′
Алекс Гальяр
Луис Авила
80′
81′
Тоньо Антонио Гарсия Аранда
Луис Авила
81′
83′
Саньин Прцич
Фран Мансанара
Давид Феррейро Кирога
Сердар Гюрлер
88′
Луис Авила
«Уэска» и «Леванте» сыграли в результативную ничью в матче 13-го тура примеры. На мячи Кристиана Риверы и Хавьера Эчеиты гости ответили результативными ударами Марти Рохера и Эммануэля Боатенга.
Матч ТВ14:39

Подробнее о событии

«Леванте» продлил безвыигрышную серию «Уэски» в чемпионате Испании до 12 матчей

РИА Новости14:42

«Уэска» и «Леванте» расписали боевую ничью в Примере

Чемпионат14:41

«Леванте» не смог обыграть последнюю команду примеры

Матч ТВ14:39

«Леванте» не смог обыграть последнюю команду примеры

Sportbox.RU14:39

«Уэска» помешала «Леванте» догнать «Реал»

Евро-футбол.ру14:31

«Уэска» и «Леванте» сыграли вничью

Спорт-Экспресс14:28

«Уэска» – «Леванте»: как завершится игра?

Все про Спорт рувчера в 15:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 16:51, Ашберн
Футбол

Начало матча финала Кубка Либертадорес перенесено из-за беспорядков

Начало ответного матча финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" перенесено из-за беспорядков, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:43
Футбол

«Монако» с Головиным в составе обыграл «Кан» в чемпионате Франции

Футболисты "Монако" на выезде обыграли "Кан" в 14-м туре чемпионата Франции.
Обновлено в 16:27
Футбол

«Барселона» спаслась от поражения в матче с «Атлетико»

«Атлетико» на своем поле провел матч с «Барселоной» в 13-м туре чемпионата Испании.
Обновлено в 16:45
Футбол

«Тоттенхэм» нанес «Челси» первое поражение в чемпионате

"Тоттенхэм" нанес "Челси" первое поражение в сезоне, а сам выиграл в тртий раз подряд и поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 30 очков.
Обновлено в 16:24
Футбол

Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть СПАЛ в чемпионате Италии

Туринский "Ювентус" продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии по футболу до 13 матчей, победив СПАЛ.
Обновлено в 15:56
Футбол

«Енисей» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

Красноярский "Енисей" переиграл московское "Динамо" в матче 15-го тура чемпионата России.
Обновлено в 14:42
Футбол

«Шальке» забил пять мячей «Нюрнбергу»

«Шальке» оказался сильнее «Нюрнберга» в матче 12-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 15:03
Футбол

Курбан Бердыев: «„Анжи“ использовал свою единственную возможность»

«Анжи» использовал свою единственную возможность. Команда нанесла 22 удара по воротам, но в створ только один.
Обновлено в 15:35
Футбол

Хенесс: «Вопрос о будущем Ковача в „Баварии“ не стоит, пока не стоит»

Футбол в исполнении команды был крайне невоодушевленным. Пока вопрос о будущем Ковача не стоит, пока не стоит.
Обновлено в 15:09
Футбол

Бекао избежал серьезной травмы и сможет сыграть с «Викторией»

Обновлено в 16:07
Футбол

Рамос: «За карьеру сдал кучу тестов и ни разу не принимал допинг»

23 ноября Der Spiegel опубликовал документы Football Leaks, из которых следует, что УЕФА скрыл данные о проваленном допинг-тесте футболиста «Реала» после финала Лиги чемпионов-2016/17.
Обновлено в 14:21
Футбол

Софьян Ханни: Новый тренер знает, чего хочет

Новый тренер с первого дня объясняет, какой игры он хочет от Спартака.
Обновлено в 11:39
Футбол

Дмитрий Кириченко: «Удаление и пенальти повлияли на игру „Уфы“»

Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко после матча 15-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1) заявил, что на игру повлияло удаление.
Обновлено в 12:29
Футбол

«Ротор» отправил Евдокимова в отставку с поста главного тренера

Роберт Евдокимов покинул пост главного тренера волгоградского «Ротора». Об этом сообщает официальный "твиттер" клуба.
Обновлено в 12:03
Футбол

«Тамбов» обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел на первое место в ФНЛ

"Тамбов" нанес поражение клубу "СКА-Хабаровск" в матче 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и возглавил турнирную таблицу.
Обновлено в 16:02
ещё по теме
Главное