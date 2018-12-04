Футбол

«Леванте» на своем поле разгромил «Атлетик»
LiveSport.ru
00:04

«Леванте» одержал крупную победу над «Атлетиком» в домашнем матче 14-го тура испанской Примеры. Встреча, которая прошла в Валенсии, завершилась со счетом 3:0. В концовке первого тайма Хосе Родригес открыл счет.
LiveSport.ru00:04

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«Леванте» на своем поле разгромил «Атлетик»

LiveSport.ru00:04

«Леванте» разгромил «Атлетик»

Спорт-Экспрессвчера в 17:03

«Леванте» дома разгромил «Атлетик»

Sportbox.RUвчера в 17:00

«Леванте» разгромил на своем поле «Атлетико»

Советский спортвчера в 16:59

«Леванте» одержал победу в матче с «Атлетиком» с разгромным счётом

Чемпионатвчера в 16:54

«Леванте» за четверть матча разгромил «Атлетик»

Евро-футбол.рувчера в 16:58

«Атлетик» проиграл «Леванте», не сумев выиграть в 13 матчах подряд

Sport24.ruвчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 05:59, Ашберн
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Обновлено в 02:17
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Главный тренер ФК «Урожай» Евгений Калешин покинул пост

Обновлено в 05:44
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Гурам Аджоев: «Бакаев останется в „Арсенале“ до лета»

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Четыре игрока «Енисея» из-за травм пропустят матч с ЦСКА

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Экс-тренер «РБ Лейпциг» Хазенхюттль возглавит «Саутгемптон»

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«Манчестер Сити» может остаться без Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может исключить английский «Манчестер Сити» из розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2019/20.
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Юный футболист расплакался на встрече с Головиным

Полузащитник "Монако" Александр Головин встретился с юными российскими футболистами, которые приехали поддержать его.
Обновлено в 05:39
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Обновлено в 05:53
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Буффон: «Я не рассматривал возможность перехода в „экзотическую“ лигу»

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон рассказал о причинах, почему он минувшим летом перешел из "Ювентуса" в парижский клуб.
Обновлено в 04:37
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Оба игрока получили травмы в матче чемпионата Испании против «Сельты» 11 ноября: Каземиро потянул лодыжку, а Начо повредил крестообразные связки правого колена.
Обновлено в 05:43
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Де Лигт и де Йонг хотят уйти из «Аякса» в одну команду

Игроки "Аякса" Маттейс де Лигт и Френки де Йонг хотят вместе перейти в другой клуб.
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