Футбол

«Леванте» и «Эспаньол» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 07:58

Леванте — Эспаньол
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
16′
Борха Иглесиас
Рубен Рочина
30′
Хосе Родригес
43′
Тоньо Антонио Гарсия Аранда
Рохер Марти
61′
Рубен Везу
62′
65′
Марк Рока
Хосе Родригес
Коке Морено
67′
70′
Виктор Санчес
Рубен Рочина
72′
Рубен Рочина
74′
Борха Майораль
Педро Лопес
77′
80′
Виктор Санчес
Эрнан Перес
80′
Серхи Дардер
Алекс Лопес
Хосе Луис Моралес
82′
83′
Хави Пуадо
Серхио Гарсия
"Леванте" и "Эспаньол" в матче 33-го тура чемпионата Испании сыграли вничью - 2:2.
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«Леванте» и «Эспаньол» сыграли вничью в 33-м туре чемпионата Испании

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