Футбол
«Леванте» и «Эспаньол» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 07:58
|16′
Борха Иглесиас
Рубен Рочина
|30′
Хосе Родригес
|43′
Тоньо Антонио Гарсия Аранда
Рохер Марти
|61′
Рубен Везу
|62′
|65′
Марк Рока
Хосе Родригес
Коке Морено
|67′
|70′
Виктор Санчес
Рубен Рочина
|72′
Рубен Рочина
|74′
Борха Майораль
Педро Лопес
|77′
|80′
Виктор Санчес
Эрнан Перес
|80′
Серхи Дардер
Алекс Лопес
Хосе Луис Моралес
|82′
|83′
Хави Пуадо
Серхио Гарсия
|52%
|Владение мячом
|48%
|72%
|Процент точных передач
|76%
|5
|Удары в сторону ворот
|4
|5
|Удары в створ ворот
|8
|6
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|–
|12
|Угловые
|7
|17
|Отборы
|14
|14
|Фолы
|14
|4
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|–
Леванте
Расстановка 3‑5‑2
25
Фернандес
14
Везу
4
Робер
12
Коке
23
Джейсон
16
Рочина
24
Кампанья
10
Барди
9
Марти
19
Лопес
11
Моралес
13
Лопес
16
Лопес
5
Налдо
22
Эрмосо
28
Педроса
14
Мелендо
17
Перес
21
Рока
18
Лопес
7
Иглесиас
9
Гарсия
Эспаньол
Расстановка 4‑4‑2
"Леванте" и "Эспаньол" в матче 33-го тура чемпионата Испании сыграли вничью - 2:2.
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