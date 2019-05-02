«Леванте» дома разгромил «Райо Вальекано»Sportbox.RU 08:59

«Леванте» одержал победу над «Райо Вальекано» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 4:1. Голами в составе победителей отметились Хосе Кампанья, Рубен Везу, Хасон и Энис Барди. В составе гостей отличился Альваро Гарсия.

Все про Спорт ру

Политика Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с Россией Президент США Дональд Трамп в своем Twitter оценил прошедший накануне телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

Политика Зеленский прояснил ситуацию с роспуском Рады Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский прояснил ситуацию относительно роспуска Верховной рады. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Австрийская OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» €44 млн Австрийская нефтегазовая компания OMV в первом квартале 2019 года вложила в финансирование строительства газопровода «Северный поток-2» €44 млн.

Происшествия Появилось видео ДТП с гибелью комиков Stand Up Сразу два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии в Краснодарском крае.

Политика Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.

Происшествия Советский корабль БО-224 обнаружили на дне Баренцева моря «Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC», — заявил он.

Шоу-бизнес Алла Пугачева увидела судьбу финалистов детского «Голоса» во сне Оказалось, что Пугачевой приснился сон, который она сочла вещим. По словам исполнительницы, у Роберта Багратяна будет своя известная группа.

Религия В РПЦ прокомментировали сообщения о болезни патриарха «В связи с тем, что в последние дни был очень напряженный график у патриарха и в отношении богослужений, всё же была и страстная седмица, затем Пасха и светлая седмица, было множество встреч и мероприятий, сейчас есть необходимость на пару дней сделать перерыв в его рабочем графике.

Хоккей Сборная Казахстана досрочно вышла в элиту чемпионата мира Сегодня, 4 мая, хоккеисты сборной Литвы обыграли команду Южной Кореи в матче чемпионата мира (2:1).

Политика Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.

Политика КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ» Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.

Происшествия В Черкассах журналист попал в реанимацию после нападения В украинском городе Черкассы неизвестные избили журналиста Вадима Комарова, он госпитализирован и находится в реанимации.

Авто Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.

Общество В Петербурге откроется Фестиваль ледоколов Фестиваль ледоколов откроется в субботу в Петербурге.

Экономика Путин потребовал ввести налоговый вычет за фитнес Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ввести налоговый вычет за спортивно-оздоровительные услуги, передает ТАСС.

Политика Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцев В Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины.

Политика На Украине создана группа по расследованию преступлений Порошенко На Украине и за рубежом создана группа квалифицированных специалистов, которые будут заниматься вопросами привлечения к суду президента Петра Порошенко и людей из его окружения, заявила в эфире телеканала Newsone заместитель главного редактора портала strana.ua Светлана Крюкова.

Происшествия Лодка с шестью пассажирами опрокинулась в Иркутской области В Иркутской области на реке Ангаре произошло опрокидывание металлической моторной лодки с шестью пассажирами, пятеро из них спасены.

Энергетика «Чистая» нефть из России добралась до белорусского НПЗ «Чистая» нефть из России поступила по трубопроводу «Дружба» на узел учета Мозырского НПЗ в Белоруссии.

Кино Эмилия Кларк рассказала о финале «Игры Престолов» Актриса Эмилия Кларк рассказала во время шоу Джимми Киммела, какой финал стоит ждать фанатам "Игры Престолов".

Политика Глава Нацсовета Украины по ТВ подал в отставку Как говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Нацсовета, в июле завершается срок полномочий главы, но причина принятия решения об отставке за два месяца до этого связано с усталостью, стрессом и поступившим предложением о переходе на другую работу.