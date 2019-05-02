Футбол
«Леванте» дома разгромил «Райо Вальекано»Sportbox.RU 08:59
«Леванте» одержал победу над «Райо Вальекано» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 4:1. Голами в составе победителей отметились Хосе Кампанья, Рубен Везу, Хасон и Энис Барди. В составе гостей отличился Альваро Гарсия.
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