Футбол
Леванте — Вальядолид 2:0REGNUM 14:21
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
Энис Барди
|14′
|16′
Энес Унал
|40′
Антоньито
Коке Морено
|42′
Рубен Рочина
|55′
Джейсон
|62′
|64′
Мойяно Лухано
Кеко
|64′
Энес Унал
Даниэле Верде
Энис Барди
Никола Вукчевич
|76′
|78′
Борха Фернандес
|82′
Тони Вилья
Дуе Чоп
Борха Майораль
Рохер Марти
|83′
Эрик Кабако
|88′
|90′
Фернандо Калеро
Рубен Рочина
Фран Мансанара
|90′+2′
Рохер Марти
|90′+5′
Рохер Марти
|90′+6′
|90′+7′
Даниэле Верде
Коке Морено
|90′+7′
|50%
|Владение мячом
|50%
|77%
|Процент точных передач
|73%
|4
|Удары в сторону ворот
|6
|4
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|2
|3
|Угловые
|2
|11
|Отборы
|8
|12
|Фолы
|18
|6
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|–
Леванте
Расстановка 3‑5‑2
13
Оласабаль
18
Кабако
4
Робер
12
Коке
23
Джейсон
27
Мансанара
24
Кампанья
17
Вукчевич
3
Тоньо
11
Моралес
9
Марти
1
Масип
24
Кеко
4
Кико
5
Калеро
3
Дельгадо Лопес
18
Антоньито
21
Мичел
8
Фернандес
20
Чоп
11
Верде
10
Плано
Вальядолид
Расстановка 4‑4‑2
20 января между коллективами «Райо Вальекано» и «Реал Сосьедад» на стадионе «Кампо-де-Вальекас» был разыгран матч 20-го тура регулярного сезона Примеры 2018/19. Противостояние завершилось боевой ничьей.
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