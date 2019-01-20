Футбол

Леванте — Вальядолид 2:0REGNUM 14:21

Леванте — Вальядолид
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
Энис Барди
14′
16′
Энес Унал
40′
Антоньито
Коке Морено
42′
Рубен Рочина
55′
Джейсон
62′
64′
Мойяно Лухано
Кеко
64′
Энес Унал
Даниэле Верде
Энис Барди
Никола Вукчевич
76′
78′
Борха Фернандес
82′
Тони Вилья
Дуе Чоп
Борха Майораль
Рохер Марти
83′
Эрик Кабако
88′
90′
Фернандо Калеро
Рубен Рочина
Фран Мансанара
90′+2′
Рохер Марти
90′+5′
Рохер Марти
90′+6′
90′+7′
Даниэле Верде
Коке Морено
90′+7′
20 января между коллективами «Райо Вальекано» и «Реал Сосьедад» на стадионе «Кампо-де-Вальекас» был разыгран матч 20-го тура регулярного сезона Примеры 2018/19. Противостояние завершилось боевой ничьей.
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