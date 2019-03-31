Футбол

Леванте — Эйбар 2:2Спорт-Экспресс 07:50

Леванте — Эйбар
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
Хосе Луис Моралес
5′
19′
Гонсало Эскаланте
Рубен Рочина
26′
Энис Барди
40′
63′
Кике Гарсия
Шарлес Диас
Энис Барди
Коке Морено
69′
71′
Педро Лион
Марк Кардона
78′
Сержи Энрик
Мозес Саймон
Никола Вукчевич
80′
Никола Вукчевич
83′
Рубен Рочина
Рохер Марти
83′
84′
Гонсало Эскаланте
Серхио Альварес
87′
Марк Кукурелья
"Леванте" сыграл вничью с "Эйбаром" (2:2) в матче 29-го тура чемпионата Испании. У хозяев отличились Хосе Луис Моралес и бывший футболист "Рубина" Рубен Рочина, у гостей - Гонсало Эскаланте и Серхио Энрич. "Леванте" 32 очка и занимает 15-е место.
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