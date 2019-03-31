Футбол
Леванте — Эйбар 2:2Спорт-Экспресс 07:50
Хосе Луис Моралес
|5′
|19′
Гонсало Эскаланте
Рубен Рочина
|26′
Энис Барди
|40′
|63′
Кике Гарсия
Шарлес Диас
Энис Барди
Коке Морено
|69′
|71′
Педро Лион
Марк Кардона
|78′
Сержи Энрик
Мозес Саймон
Никола Вукчевич
|80′
Никола Вукчевич
|83′
Рубен Рочина
Рохер Марти
|83′
|84′
Гонсало Эскаланте
Серхио Альварес
|87′
Марк Кукурелья
|42%
|Владение мячом
|58%
|63%
|Процент точных передач
|75%
|2
|Удары в сторону ворот
|7
|2
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|–
|3
|Офсайды
|2
|6
|Угловые
|7
|12
|Отборы
|10
|9
|Фолы
|12
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Леванте
Расстановка 3‑5‑2
25
Фернандес
14
Везу
4
Робер
15
Постиго
17
Вукчевич
9
Марти
24
Кампанья
12
Коке
22
Луна
2
Майораль
11
Моралес
1
Дмитрович
11
Пенья
12
Оливейра
4
Рамис
20
Кукурелья
7
Кардона
6
Альварес
24
Жордан
14
Орельяна
9
Энрик
19
Шарлес
Эйбар
Расстановка 4‑4‑2
"Леванте" сыграл вничью с "Эйбаром" (2:2) в матче 29-го тура чемпионата Испании. У хозяев отличились Хосе Луис Моралес и бывший футболист "Рубина" Рубен Рочина, у гостей - Гонсало Эскаланте и Серхио Энрич. "Леванте" 32 очка и занимает 15-е место.
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