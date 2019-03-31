Леванте — Эйбар 2:2Спорт-Экспресс 07:50

"Леванте" сыграл вничью с "Эйбаром" (2:2) в матче 29-го тура чемпионата Испании. У хозяев отличились Хосе Луис Моралес и бывший футболист "Рубина" Рубен Рочина, у гостей - Гонсало Эскаланте и Серхио Энрич. "Леванте" 32 очка и занимает 15-е место.

Политика Лавров ответил на слова Помпео о мерах НАТО против России Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.

Происшествия Истребитель МиГ-27 разбился в Индии Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.

Политика Явка на выборы президента Украины превысила 45% Явка на президентские выборы на Украине к 15:00 мск составила более 45%.

Спорт Шведская лыжница пожаловалась на критику российских фанатов Шведская лыжница Фрида Карлссон пожаловалась на критические комментарии в свой адрес после инцидента на одной из гонок Кубка мира в канадском Квебеке с участием российской спортсменки Юлии Белоруковой.

Музыка Стиви Никс включили в Зал славы рок-н-ролла во второй раз В первый раз Стиви Никс стала членом Зала славы рок-н-ролла в 1998 году, в составе группы Fleetwood Mac.

Происшествия Семь человек погибли на востоке Китая из-за взрыва на заводе Как минимум семь человек погибли, пять получили ранения в воскресенье в результате пожара на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая.

Баскетбол «Енисей» прервал серию поражений, обыграв «Нижний Новгород» Енисей прервал серию из пяти поражений и занимает 11-е место в турнирной таблице, а Нижний Новгород, прервавший серию из четырех побед, расположился на седьмой строчке.

Шоу-бизнес Наташа Королева боится, что сын может пойти по стопам отца-стриптизера Оказывается, знаменитость ни в коем случае не поддержит желание сына пойти по стопам отца и стать стриптизёром.

Футбол Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом» Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Айза Анохина: «Криками заставляю сына звонить Гуфу» В 2014 году Айза Анохина развелась с рэпером Гуфом, от которого родила сына Сэма.

Политика Километровая очередь из украинцев выстроилась в Праге Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис выложил в твиттере фотографию огромной очереди из украинцев в Праге, желающих проголосовать за нового президента Украины.

Культура Церемония награждения лауреатов кинопремии «Ника» стартовала в Москве Церемония награждения лауреатов кинопремии "Ника" стартовала в Москве. Церемония проходит в театре "Русская песня".

Гаджеты Чем хороша камера нового Huawei P30 Pro Компания Huawei представила в Париже два новых флагманских смартфона, P30 и P30 Pro.

Происшествия В Самаре иномарка упала с четвертого этажа парковки торгового центра В воскресенье, 31 марта, около 1.30 водитель Хендэ ехал по многоуровневой парковке торгового центра «Гудок».

Происшествия Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.

Единоборства Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление в свой адрес, которое позволил себе боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор.

Авто В Сети показали рендеры Lada Vesta Roadster В Сети опубликовали очередные рендерные изображения новой версии Lada Vesta, которая предложена в виде родстера.

Политика ЕС и ЛАГ не признают Голаны израильскими По словам Могерини, Евросоюз выступает против решения США, признавшего право Израиля на Голаны, а международные резолюции не должны игнорироваться.

Политика Сенатор рассказал, что ждет Украину в случае победы Порошенко В воскресенье на Украине проходят президентские выборы Сенатор от Марий Эл, глава комитета по международным делам, Константин Косачев заявил, что Украину ждет полный разрыв экономических связей с РФ в случае победы действующего президента Петра Порошенко.

Происшествия Полиция изъяла в Киевской области 600 килограммов героина Полиция изъяла 600 кг героина на сумму около $50 млн в Киевской области. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.