Футбол

Леванте — Эйбар 2:2Спорт-Экспресс 07:50

Леванте — Эйбар
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
Хосе Луис Моралес
5′
19′
Гонсало Эскаланте
Рубен Рочина
26′
Энис Барди
40′
63′
Кике Гарсия
Шарлес Диас
Энис Барди
Коке Морено
69′
71′
Педро Лион
Марк Кардона
78′
Сержи Энрик
Мозес Саймон
Никола Вукчевич
80′
Никола Вукчевич
83′
Рубен Рочина
Рохер Марти
83′
84′
Гонсало Эскаланте
Серхио Альварес
87′
Марк Кукурелья
"Леванте" сыграл вничью с "Эйбаром" (2:2) в матче 29-го тура чемпионата Испании. У хозяев отличились Хосе Луис Моралес и бывший футболист "Рубина" Рубен Рочина, у гостей - Гонсало Эскаланте и Серхио Энрич. "Леванте" 32 очка и занимает 15-е место.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Леванте» и «Эйбар» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

REGNUM09:06

Футболисты «Леванте» и «Эйбара» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

РИА Новости08:08

«Леванте» упустил победу в матче с «Эйбаром» в Примере

Чемпионат07:52

Встреча «Леванте» и «Эйбара» завершилась боевой ничьей

Матч ТВ07:55

Встреча «Леванте» и «Эйбара» завершилась боевой ничьей

Sportbox.RU07:55

«Леванте» не удержал победный счёт в матче с «Эйбаром»

Евро-футбол.ру07:59

«Леванте» и «Эйбар» сыграли вничью

Спорт-Экспресс07:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Политика

Лавров ответил на слова Помпео о мерах НАТО против России

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Истребитель МиГ-27 разбился в Индии

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Политика

Явка на выборы президента Украины превысила 45%

Явка на президентские выборы на Украине к 15:00 мск составила более 45%.
Обновлено в 08:41
Общество

Выпускники российских школ смогут продолжить обучение в Японии

Обновлено в 01:40
Спорт

Шведская лыжница пожаловалась на критику российских фанатов

Шведская лыжница Фрида Карлссон пожаловалась на критические комментарии в свой адрес после инцидента на одной из гонок Кубка мира в канадском Квебеке с участием российской спортсменки Юлии Белоруковой.
Обновлено в 08:03
Музыка

Стиви Никс включили в Зал славы рок-н-ролла во второй раз

В первый раз Стиви Никс стала членом Зала славы рок-н-ролла в 1998 году, в составе группы Fleetwood Mac.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия

Семь человек погибли на востоке Китая из-за взрыва на заводе

Как минимум семь человек погибли, пять получили ранения в воскресенье в результате пожара на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая.
Обновлено в 01:23
Баскетбол

«Енисей» прервал серию поражений, обыграв «Нижний Новгород»

Енисей прервал серию из пяти поражений и занимает 11-е место в турнирной таблице, а Нижний Новгород, прервавший серию из четырех побед, расположился на седьмой строчке.
Обновлено в 06:59
Политика

Саакашвили отреагировал на похвалу Зеленского

Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес

Наташа Королева боится, что сын может пойти по стопам отца-стриптизера

Оказывается, знаменитость ни в коем случае не поддержит желание сына пойти по стопам отца и стать стриптизёром.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

Бывшая жена Резо Гигинеишвили подружилась с Надеждой Оболенцевой

Анастасия Кочеткова, экс-супруга Резо Гигинеишвили, познакомилась с нынешний возлюбленной режиссера — Надеждой Оболенцевой.
Обновлено вчера в 18:00
Футбол

Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»

Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:00
Спорт

Семаков выиграл масс-старт на ЧР по биатлону, Логинов стал третьим

Владимир Семаков выиграл масс-старт в рамках чемпионата России по биатлону, который проходит в Тюмени.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес

Айза Анохина: «Криками заставляю сына звонить Гуфу»

В 2014 году Айза Анохина развелась с рэпером Гуфом, от которого родила сына Сэма.
Обновлено вчера в 18:30
Политика

Километровая очередь из украинцев выстроилась в Праге

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис выложил в твиттере фотографию огромной очереди из украинцев в Праге, желающих проголосовать за нового президента Украины.
Обновлено в 08:03
Культура

Церемония награждения лауреатов кинопремии «Ника» стартовала в Москве

Церемония награждения лауреатов кинопремии "Ника" стартовала в Москве. Церемония проходит в театре "Русская песня".
Обновлено вчера в 13:01
Космос

Астронавты NASA начали выход в космос для замены аккумуляторов на МКС

Обновлено 29 марта в 08:00
Гаджеты

Чем хороша камера нового Huawei P30 Pro

Компания Huawei представила в Париже два новых флагманских смартфона, P30 и P30 Pro.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

В Самаре иномарка упала с четвертого этажа парковки торгового центра

В воскресенье, 31 марта, около 1.30 водитель Хендэ ехал по многоуровневой парковке торгового центра «Гудок».
Обновлено в 03:07
Политика

Зеленский сообщил о своих планах в случае поражения на выборах

Обновлено в 08:08
Происшествия

Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.
Обновлено в 07:13
Единоборства

Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление в свой адрес, которое позволил себе боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие

Топ-5 лучших армейских пистолетов ХХ века появился в Сети

Топ-5 лучших армейских пистолетов ХХ века появился в Сети.
Обновлено в 08:33
Авто

В Сети показали рендеры Lada Vesta Roadster

В Сети опубликовали очередные рендерные изображения новой версии Lada Vesta, которая предложена в виде родстера.
Обновлено в 02:24
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Новой Москве

Обновлено в 05:44
Политика

ЕС и ЛАГ не признают Голаны израильскими

По словам Могерини, Евросоюз выступает против решения США, признавшего право Израиля на Голаны, а международные резолюции не должны игнорироваться.
Обновлено в 09:25
Политика

Сенатор рассказал, что ждет Украину в случае победы Порошенко

В воскресенье на Украине проходят президентские выборы Сенатор от Марий Эл, глава комитета по международным делам, Константин Косачев заявил, что Украину ждет полный разрыв экономических связей с РФ в случае победы действующего президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Сотрудники МЧС спасли со льдины ребенка в ТиНАО

Обновлено в 06:49
Происшествия

Полиция изъяла в Киевской области 600 килограммов героина

Полиция изъяла 600 кг героина на сумму около $50 млн в Киевской области. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
Обновлено в 09:06
Культура

NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ

В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
Обновлено в 06:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рубен Рочина
Испанский футболист
Испанский футболист, игрок испанского клуба «Леванте». Играет чаще всего на позиции оттянутого форварда, реже - на месте атакующего флангового полузащитника. Рочина является воспитанником «Барселоны», за вторую команду которой выступал два с половиной года. В 2011 году он стал игроком английского «Блэкберн Роверс», где провёл ещё три с половиной сезона, дважды отправляясь в полугодичные аренды в «Сарагосу» и «Райо Вальекано», в 2014-2016 годах выступал на родине за «Гранаду». Рочина выступал за юношеские сборные Испании различных возрастных категорий, в 2008 году он с командой юношей до 17 лет стал чемпионом Европы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Эйбар
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города в провинции Гипускоа. Население города - чуть более 27 000 человек. Собственниками клуба являются его болельщики, владеющие более 10 000 акций. Клуб основан в 1940 году, домашние матчи проводит на арене «Ипуруа», вмещающей лишь 7 083 зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное