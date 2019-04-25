Футбол

Леванте — Бетис 4:0ProstoProSport вчера в 17:23

Леванте — Бетис
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
Хосе Кампанья
9′
26′
Сидней Решел
Никола Вукчевич
28′
Лорен Морон
32′
46′
Эмерсон Апаресидо
Хоакин Санчес
Хосе Луис Моралес
56′
57′
Серхио Леон Лимонес
Кристиан Тельо
61′
Аисса Манди
Никола Вукчевич
Мозес Саймон
66′
71′
Серхио Каналес
Диего Лаинес
Борха Майораль
Рафаэль Двамена
77′
80′
Вильфрид Каптум
Коке Морено
81′
Хосе Кампанья
Хосе Родригес
85′
Робер
90′
«Леванте» разгромил «Бетис» в матче 34-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Хосе Кампанья, Жозе Моралес (пенальти) и Коке.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Леванте» разгромил «Бетис» в домашнем матче Примеры

Чемпионатвчера в 17:49

«Леванте» разгромил «Бетис» в чемпионате Испании

ProstoProSportвчера в 17:23

«Леванте» дома разгромил «Бетис»

Матч ТВвчера в 17:43

«Леванте» дома разгромил «Бетис»

Sportbox.RUвчера в 17:43

«Леванте» разгромил дома «Бетис» в матче чемпионата Испании

РИА Новостивчера в 17:37

«Леванте» одержал 1-ю победу в Ла Лиге с февраля, разгромив «Бетис»

Sport24.ruвчера в 17:44

«Леванте» разгромил «Бетис», «Атлетик» одолел «Леганес»

Евро-футбол.рувчера в 17:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 00:05, Ашберн
Здоровье

ВОЗ предупредила об опасности гаджетов для детей до пяти лет

В ВОЗ рассказали, что дети младше года должны двигаться ползком не менее 30 минут в день и в принципе не использовать гаджеты.
Обновлено вчера в 11:43
Авто

В Сети опубликованы рендеры купеобразного Jeep Trackhawk Coupe

Независимы дизайнер, используя для своего рисунка несколько других мощных внедорожников, создал рендеры нового кроссовера Jeep Trackhawk.
Обновлено вчера в 22:49
Политика

Экс-глава разведки назвал главную угрозу человечеству

Бывший глава Службы внешней разведки (СВР), Герой России Вячеслав Трубников заявил, что самую главную угрозу человечеству он видит в проблемах с экологией.
Обновлено вчера в 22:50
Политика

Путин упростил получение гражданства России для жителей ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов для жителей отдельных районов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 15:43
Политика

Путин прилетел во Владивосток на встречу с Ким Чен Ыном

Обновлено вчера в 22:57
Политика

В Чехии обнаружили почти 2,9 тысячи нелегально работающих украинцев

Госинспекция Чехии по труду обнаружила в течение 2018 года свыше 4,5 тысяч нелегально работающих в республике иностранцев, подавляющее большинство из них были гражданами Украины – почти 2,9 тысячи, сообщил журналистам пресс-секретарь Госинспекции Рихард Колибач.
Обновлено вчера в 21:57
Хоккей

«Вашингтон» проиграл «Каролине» в овертайме и вылетел из Кубка Стэнли

Обновлено вчера в 23:32
Энергетика

СМИ сообщили о скоплении в Белоруссии загрязненной нефти из России

Белорусская сторона предложила российской компании "Транснефть" механизм вытеснения загрязненной хлорорганическими соединениями российской нефти из магистрального нефтепровода "Дружба", при том что в резервуарах в Белоруссии скопилось уже более миллиона тонн "опасной некондиции", но ответа пока не получено, сообщил в среду белорусский государственный телеканал "Беларусь 1".
Обновлено вчера в 15:26
Футбол

«Манчестер Сити» одержал победу в дерби с «Манчестер Юнайтед»

Обновлено вчера в 23:13
Шоу-бизнес

Коллеги рассказали о плохом состоянии актера Леонова-Гладышева

Звезда "Убойной силы" и легендарного "Место встречи изменить нельзя" Евгений Леонов-Гладышев находится в плохом состоянии и практически не разговаривает.
Обновлено вчера в 05:22
Происшествия

На Сахалине при пожаре в общежитии ГРЭС погибли трое

При пожаре в общежитии Сахалинской ГРЭС-2, который вспыхнул рано утром в четверг, погибли трое сотрудников энергообъекта.
Обновлено вчера в 23:08
Политика

ФАС начала расследовать ситуацию с поставкой стеклотары в Крым

ФАС начала изучать ситуацию с поставкой стеклотары винзаводам Крыма.
Обновлено вчера в 09:07
Путешествия

Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью

Полеты из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх могут возобновить в октябре.
Обновлено вчера в 21:51
Политика

Путин отказался от требований граждан изменить пенсионную реформу

Решение о повышении пенсионного возраста должна принимать власть, а не простые граждане, заявил президент России Владимир Путин 24 апреля на заседании Совета законодателей РФ, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 15:08
Политика

Путин поручил подготовить план по восстановлению жилья в Забайкалье

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Забайкалье отметил, что в ближайшее время необходимо подготовить и выполнить план по восстановлению жилья в регионе.
Обновлено вчера в 19:02
Общество

Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион

Обновлено вчера в 11:16
Общество

В Уфе после кратковременного потепления вновь резко похолодает

В Уфе после кратковременного потепления вновь резко похолодает.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика

Facebook грозит штраф в $5 млрд

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на американскую социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей, сообщает CNBC со ссылкой на отчет компании.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

По делу Арашуковых арестовали генерала СК

Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено вчера в 09:44
Шоу-бизнес

Бузова рассказала Собчак о требованиях Тарасова

Ранее Бузова рассказала Собчак о брачном контракте с Тарасовым.
Обновлено вчера в 15:40
Гаджеты

В конструкции Samsung Galaxy Fold найдены серьезнейшие недостатки

Обновлено вчера в 17:03
Баскетбол

Баскетболисты ЦСКА вышли вперед в серии с «Басконией»

ЦСКА провел третий матч серии плей-офф баскетбольной евролиги с испанской "Басконией".
Обновлено вчера в 16:48
Здоровье

Не переедать на Пасху советует Минздрав

В России Пасха традиционно отмечается пышным застольем, что может быть опасно для организма.
Обновлено вчера в 06:02
Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено вчера в 11:38
Гаджеты

Honor заплатит 5000 евро за потерянный прототип смартфона

Компания Huawei пообещала через официальный аккаунт Honor в Twitter заплатить 5 тысяч евро любому нашедшему потерянный прототип смартфона Honor.
Обновлено вчера в 05:17
Происшествия

В МВД предложили убрать из УК статью о преднамеренном банкротстве

Идея об исключении из Уголовного кодекса статей о преднамеренном и фиктивном банкротстве (196 и 197) прозвучала в среду на заседании президиума Общественного совета при министерстве, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:52
Политика

Снижать тарифы на вывоз мусора разрешил Дмитрий Медведев

Как сообщил глава кабинета министров, в подписанном постановлении заложена возможность пересмотра тарифа по вывозу мусора, который нужно снижать за счет вывоза в так называемые временные объекты.
Обновлено 23 апреля в 21:04
Политика

«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ

Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено вчера в 18:53
Шоу-бизнес

Дочь Кончаловского и Толкалиной показала фото в купальнике

В кадре девушка предстала перед фолловерами, которых на сегодняшний день уже больше трех тясяч, в слитном купальнике с глубоким V-образным вырезом, демонстрируя крупное тату на руке, выше локтя, и мехенди чуть выше кисти — на другой.
Обновлено вчера в 06:57
Шоу-бизнес

Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ

Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хосе Кампанья
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник клуба «Леванте». Двукратный чемпион Европы в возрастной категории до 19 лет.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Бетис
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Севилья, выступающий в испанской Примере. Образован 12 сентября 1907 года. Чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка Испании. Домашним стадионом клуба является «Бенито Вильямарин» - один из крупнейших стадионов Испании, вместимость которого составляет 60 720 зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное