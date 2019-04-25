Футбол
Леванте — Бетис 4:0ProstoProSport вчера в 17:23
Хосе Кампанья
|9′
|26′
Сидней Решел
Никола Вукчевич
|28′
Лорен Морон
|32′
|46′
Эмерсон Апаресидо
Хоакин Санчес
Хосе Луис Моралес
|56′
|57′
Серхио Леон Лимонес
Кристиан Тельо
|61′
Аисса Манди
Никола Вукчевич
Мозес Саймон
|66′
|71′
Серхио Каналес
Диего Лаинес
Борха Майораль
Рафаэль Двамена
|77′
|80′
Вильфрид Каптум
Коке Морено
|81′
Хосе Кампанья
Хосе Родригес
|85′
Робер
|90′
|29%
|Владение мячом
|71%
|75%
|Процент точных передач
|90%
|2
|Удары в сторону ворот
|4
|3
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|–
|7
|Офсайды
|1
|3
|Угловые
|4
|12
|Отборы
|12
|9
|Фолы
|15
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Леванте
Расстановка 5‑3‑2
25
Фернандес
23
Джейсон
12
Коке
14
Везу
4
Робер
3
Тоньо
10
Барди
7
Саймон
6
Родригес
20
Двамена
11
Моралес
13
Лопес
17
Санчес
23
Манди
5
Бартра
12
Решел
20
Фирпо
22
Лайнес
18
Гуардадо
34
Каптум
16
Морон
11
Тельо
Бетис
Расстановка 5‑3‑2
«Леванте» разгромил «Бетис» в матче 34-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Хосе Кампанья, Жозе Моралес (пенальти) и Коке.
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