Футбол
Леванте — Барселона 0:1 (1-й тайм)
Леванте — Барселона 0:1 (1-й тайм)Чемпионат11:45
|18′
Усман Дембеле
Робер
|25′
|35′
Луис Суарес
|38%
|Владение мячом
|62%
|82%
|Процент точных передач
|88%
|1
|Удары в сторону ворот
|2
|1
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|1
|–
|Офсайды
|2
|4
|Угловые
|2
|7
|Отборы
|2
|5
|Фолы
|5
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Леванте
Расстановка 3‑5‑2
13
Оласабаль
18
Кабако
15
Постиго
4
Робер
23
Джейсон
16
Рочина
24
Кампанья
10
Барди
3
Тоньо
21
Боатенг
11
Моралес
1
Тер Штеген
3
Пике
15
Лангле
24
Вермален
4
Ракитич
5
Бускетс
22
Видаль
18
Альба
11
Дембеле
9
Суарес
10
Месси
Барселона
Расстановка 3‑4‑3
Сегодня, 16 декабря, на стадионе «Сьюдад де Валенсия» состоится матч 16-го тура чемпионата Испании «Леванте» — «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.
Чемпионат11:45
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