Футбол

Леванте — Барселона 0:1 (1-й тайм)
Чемпионат
11:45

Леванте — Барселона
0 – 1
1-й тайм
Чемпионат Испании
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
18′
Усман Дембеле
Робер
25′
35′
Луис Суарес
Сегодня, 16 декабря, на стадионе «Сьюдад де Валенсия» состоится матч 16-го тура чемпионата Испании «Леванте» — «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.
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