Футбол
Левандовский рассказал, каких игроков должна купить «Бавария»Матч ТВ 03:28
Молодые футболисты на скамейке запасных имеют хороший потенциал, и это очень хорошо. Но иногда команде нужны игроки, которые могли бы усилить состав, выйдя на замену, здесь и сейчас, — приводит слова Левандовского DAZN.
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Общество
Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным
Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
В Петербурге два человека погибли в Skoda, загоревшейся после ДТП
Как сообщало ИА REGNUM, утром 3 августа водитель и два пассажира автомобиля Skoda погибли на востоке Ленинградской области в результате столкновения их машины с грузовым автомобилем КамАЗ.
Обновлено в 02:49
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
В американском штате Огайо произошла стрельба
Обновлено в 02:51
Происшествия
Российские туристы застряли в Болгарии
Несколько групп российских туристов не могут вылететь из Болгарии из-за авиакомпании Bulgaria Air.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Вице-премьер Италии назвал Путина великим президентом
Вице-премьер и глава МВД Италии, лидер входящей в правительственную коалицию партии "Лига" Маттео Сальвини положительно отозвался о президенте России Владимире Путине и пообещал наладить отношения с Москвой, об этом сообщает итальянское информагентство Ansa.
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия
В массовом ДТП на Волжской ГЭС 5-летнему ребенку оторвало руку
Очевидцы аварии в городе-спутнике уточняют, что два человека погибли. Еще пять человек получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 07:36
Общество
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено вчера в 03:42
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено вчера в 09:03
Политика
Кличко покинул Киев в разгар конфликта с Зеленским
Мэра Киева Виталия Кличко, которого Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается уволить с поста руководителя столичной городской госадминистрации, 4 августа заметили в самолете, вылетающем из Киева.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Собянин обвинил оппозицию в желании втянуть людей в беспорядки
Многие из пришедших на несогласованную акцию 3 августа не имели отношения к выборам в Мосгордуму и не ожидали такого развития событий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 03:10
Общество
Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»
Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Политика
Пентагон поддержал размещение ракет средней дальности в Азии
Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.
Обновлено вчера в 07:32
Политика
Трамп и Путин обсудили смену посла США в России
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 31 июля обсуждали в частности нового посла США в России, сообщает CNN со ссылкой на двух должностных лиц.
Обновлено вчера в 07:32
Общество
В приамурском селе началась эвакуация из-за угрозы прорыва дамбы
В селе Усть-Ивановка Амурской области началась эвакуация населения из-за угрозы прорыва дамбы на реке Зея.
Обновлено в 02:23
Наука
Обнаружены четыре указывающих на развитие рака гена
Американские специалисты определили основные причины дисфункции гена, который полностью защищает организм человека от появления злокачественных раковых клеток.
Обновлено вчера в 05:46
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:19
Происшествия
В Москве на акции оппозиции задержали около 600 человек
Столичная полиция сообщила, что в субботу за различные правонарушения на несогласованной акции оппозиции в Москве было задержано около 600 человек.
Обновлено вчера в 11:29
Политика
Долгая чужая война. Трамп объявил о новых пошлинах на товары из КНР
На уходящей неделе американский президент Дональд Трамп снова почувствовал себя подло обманутым.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено вчера в 11:05
Энергетика
Путин подписал закон о сдерживании стоимости бензина и дизтоплива
Поправки в Налоговый кодекс подписал президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 18:05
Футбол
Беннасер перешел из «Эмполи» в «Милан»
Полузащитник сборной Алжира Исмаэль Беннасер перешел из "Эмполи" в другой итальянский футбольный клуб "Милан", сообщается на официальном сайте "россонери".
Обновлено в 04:13
Единоборства
Колби Ковингтон уверенно победил Робби Лоулера
Обновлено в 00:18