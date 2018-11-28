Футбол

Левандовски забил 50-й гол в Лиге чемпионов
Спорт-Экспресс
вчера в 16:14

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" оформил дубль. Теперь на его счету 51 гол в 77 играх турнира.
Спорт-Экспрессвчера в 16:14

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Левандовски стал седьмым игроком в истории, забившим 50 голов в Лиге чемпионов

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Левандовски забил 50-й гол в Лиге чемпионов

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Левандовски стал седьмым игроком, забившим 50 мячей в Лиге чемпионов

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Роббен – легенда. Он забил в 13 сезонах ЛЧ, как Роналду

Sports.ruвчера в 17:12
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