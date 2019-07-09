Футбол

Левандовски в рамках Bottle Cap Challenge открыл бутылку шампанскогоЧемпионат вчера в 21:40

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски принял участие в челлендже под названием Bottle Cap Challenge, по условиям которого нужно открыть бутылку необычным способом. 30-летний поляк ударом ногой открыл бутылку шампанского.
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Левандовски принял участие в Bottle Cap Challenge, открыв ногой бутылку шампанского

Sport24.ruвчера в 23:09

Игрок «Баварии» открыл ударом ноги открыл бутылку шампанского

Газета.Ruвчера в 22:16

Открылось все: «Фонтанка» первой из петербургских СМИ приняла вызов Bottle Cap Challenge

Фонтанка.Рувчера в 10:07

Левандовски принял участие в челлендже, эффектно открыв шампанское

Soccer.ruвчера в 18:37

Левандовски эффектно открыл бутылку с шампанским. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 16:59

Левандовски в рамках Bottle Cap Challenge открыл бутылку шампанского

Чемпионатвчера в 21:40

Роберт Левандовски продлит контракт с «Баварией»

Все про Спорт ру08 июля в 18:30
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