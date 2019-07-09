Футбол
Левандовски в рамках Bottle Cap Challenge открыл бутылку шампанскогоЧемпионат вчера в 21:40
Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски принял участие в челлендже под названием Bottle Cap Challenge, по условиям которого нужно открыть бутылку необычным способом. 30-летний поляк ударом ногой открыл бутылку шампанского.
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Левандовски принял участие в Bottle Cap Challenge, открыв ногой бутылку шампанского
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Открылось все: «Фонтанка» первой из петербургских СМИ приняла вызов Bottle Cap Challenge
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