Левандовски в четвертый раз стал лучшим бомбардиром БундеслигиSoccer.ru 13:01

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии по итогам текущего сезона. В нынешнем сезоне 30-летний поляк забил 22 мяча, сыграв в 33 матчах. Левандовски становится лучшим снайпером Бундеслиги в четвертый раз в своей карьере.

Левандовски в четвертый раз стал лучшим бомбардиром Бундеслиги

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