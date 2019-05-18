Футбол
Левандовски в четвертый раз стал лучшим бомбардиром БундеслигиSoccer.ru вчера в 13:01
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии по итогам текущего сезона. В нынешнем сезоне 30-летний поляк забил 22 мяча, сыграв в 33 матчах. Левандовски становится лучшим снайпером Бундеслиги в четвертый раз в своей карьере.
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Победителем «Евровидения-2019» стали Нидерланды
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Происшествия
Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета
Все пассажиры отказались лететь на самолете этой модели, сообщил источник в ульяновском аэропорту.
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Максим Ержан высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе
Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.
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Гаджеты
Vivo представит смартфон Z5x с «дырявым» дисплеем и мощной батареей
Обновлено вчера в 13:58
Музыка
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Шоу-бизнес
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Политика
В ЮНЕСКО рассказали об угрозе исчезновения коренных языков
Мир теряет по меньшей мере один коренной язык в месяц, рассказал РИА Новости руководитель отдела обеспечения доступности и сохранения информации Сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО Боян Радойков.
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Юрий Лоза раскритиковал выступление Мадонны на «Евровидении»
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Общество
В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире
Японец Масао Мацумото из старейшей супружеской пары в мире скончался в возрасте 108 лет, сообщает агентство Киодо.
Обновлено вчера в 23:08
Шоу-бизнес
«Он стал пить, и это была беда»: как «Солдат Иван Бровкин» погубил Леонида Харитонова
В 1955 году на экраны всей страны вышел фильм «Солдат Иван Бровкин».
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Политика
Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеров
Обновлено вчера в 23:26
Экономика
Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено 17 мая в 05:57
Хоккей
Наставник ЦСКА рассказал о переживаниях Капризова на ЧМ-2019
Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин рассказал о переживаниях своего подопечного Кирилла Капризова на чемпионате мира - 2019, передает ТАСС.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Приморье семь человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
Обновлено вчера в 22:28
Музыка
В прямом эфире «Евровидения» в Израиле подняли флаги Палестины
Обновлено в 01:46
Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»
В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
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Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Авто
Составлен ТОП-5 долговечных универсалов с полным приводом
Универсалы с полным приводом считаются достаточно нишевым сегментом авторынка.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия
В Иерусалиме разогнали акцию против подготовки к «Евровидению» в шабат
Полиция Иерусалима задержала шестерых представителей ультрарелигиозной еврейской общины, протестовавших против подготовки к проведению «Евровидения» в шабат.
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Лодка с тремя мужчинами перевернулась в протоке реки Обь в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Обновлено вчера в 13:04
Футбол
Экс-игрок «Мордовии»: «На Украине полгода не получал зарплату, а в клубе не было бутылок с водой»
Бывало приходилось играть при минус 17 °С. На Украине я полгода не получал зарплату, а в клубе не было бутылок с водой.
Обновлено в 02:58
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Порошенко призвал предоставить крымским татарам национально-территориальную автономию, но при этом оставить их в составе страны.
Обновлено вчера в 13:45
Экономика
В России вырос рынок подержанных мотоциклов с пробегом
Обновлено 17 мая в 07:34
Происшествия
Миллиарды полковников ФСБ показали на видео
В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено вчера в 13:29
Армия и оружие
В России разрабатывают новую авиационную ракету «Монолит»
Это авиационная управляемая ракета нового поколения, которая будет относиться к классу высокоточного оружия.
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