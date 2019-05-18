Футбол

Левандовски в четвертый раз стал лучшим бомбардиром БундеслигиSoccer.ru 13:01

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии по итогам текущего сезона. В нынешнем сезоне 30-летний поляк забил 22 мяча, сыграв в 33 матчах. Левандовски становится лучшим снайпером Бундеслиги в четвертый раз в своей карьере.
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Левандовски в четвертый раз стал лучшим бомбардиром Бундеслиги

Soccer.ru13:01

Левандовски в четвертый раз за карьеру стал лучшим бомбардиром Бундеслиги

Sport24.ru11:36

Левандовски в четвёртый раз стал лучшим бомбардиром Бундеслиги

RT на русском12:16

Левандовски стал лучшим бомбардиром бундеслиги

Советский спорт11:44

Левандовски в четвёртый раз стал лучшим бомбардиром Бундеслиги

Чемпионат11:39

Левандовски в четвертый раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии

Спорт-Экспресс12:48

Левандовски в 4-й раз стал лучшим бомбардиром бундеслиги

Sports.ru12:34
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