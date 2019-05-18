Левандовски в четвертый раз стал лучшим бомбардиром БундеслигиSoccer.ru 13:01

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии по итогам текущего сезона. В нынешнем сезоне 30-летний поляк забил 22 мяча, сыграв в 33 матчах. Левандовски становится лучшим снайпером Бундеслиги в четвертый раз в своей карьере.

Левандовски в четвертый раз стал лучшим бомбардиром Бундеслиги

Футбол Казанский «Зенит» проиграл в финале волейбольной Лиги чемпионов Казанский "Зенит" проиграл итальянскому клубу "Лубе" в финальном матче волейбольной Лиги чемпионов.

Происшествия Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.

Спорт Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения Российская фигуристка Алина Загитова празднует день рождения. 18 мая олимпийской чемпионке исполнилось 17 лет.

Авто Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.

Происшествия Росавиация назвала ошибки экипажа SSJ, сгоревшего в Шереметьеве Росавиация 17 мая представила отчет, в котором рассказывается о действиях экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ), который потерпел крушение 5 мая в Шереметьево В документе Росавиации говорится, что капитан самолета несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, прикладывая при этом максимальное усилие, пишет RT .

Происшествия Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.

Экономика Минтруд изменит расчет прожиточного минимума пенсионеров «Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров», — говорится в пояснительной записке к документу.

Происшествия Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге В результате аварии с участием автобуса в Калининском районе Санкт-Петербурга пострадали десять человек.

Наука В Лаосе найдены тысячелетние гигантские кувшины Гигантскими каменными кувшинами пользовались люди, жившие в Лаосе около 2000 лет назад.

Политика Госстат Украины рассказал о сокращении численности населения страны Государственная служба статистики Украины рассказала о сокращении численности населения страны за три месяца 2019 года.

Происшествия В Красноярском крае загорелся двухэтажный жилой дом Двухэтажный многоквартирный жилой дом горит на площади порядка 700 квадратных метров в поселке Тура Красноярского края, из здания эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Транспорт Дитрих рассказал о ходе строительства трассы «Таврида» в Крыму Готовность строящейся в Крыму трассы "Таврида" от Керчи до Севастополя составляет более 60%, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Политика Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране Федеральный канцлер Австрии объявил перевыборы в парламент из-за скандала Себастьян Курц выступил с официальным заявлением: его "Австрийская народная партия" (АНП) не будет продолжать работу с нынешним составом "Австрийской партии свободы" (АПС).

Армия и оружие Сирийские ПВО отразили обстрел Дамаска Сирийские силы ПВО отразили воздушную атаку со стороны Голанских высот. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Общество Подруга Юлии Скрипаль пытается продать ее квартиру Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.

Армия и оружие Белоруссия создает аналог российского «Искандер-М» Представитель завода сообщил ТАСС, что создание ракеты идет в рамках программы развития комплекса «Полонез-М», который в будущем может стать мобильным оперативно-тактическим ракетным комплексом типа российского ОТРК «Искандер-М».

Футбол ЦСКА интересуется аргентинским нападающим Понсе Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к аргентинскому нападающему Эсекьелю Понсе.

Общество Потерявшегося в лесу в Новой Москве ребенка нашли Ребенка, о поисках которого в лесу возле поселка Кокошкино ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, нашли.

Происшествия В Подмосковье три человека погибли в ДТП с грузовиком В Московской области при столкновении легкового автомобиля и грузовика погибли три человека, среди них один ребенок.

Наука Алгоритм показал последствия изменения климата Канадские разработчики при участии коллег из США и Шри-Ланки представили алгоритм на основе генеративно-состязательной нейросети, который показывает, как будет выглядеть обычный американский дом через 50 лет — при условии происходящего сейчас изменения климата.

Политика Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.