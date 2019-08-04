Футбол
Левандовски считает, что «Баварии» необходимо усилениеRT на русском 05:00
Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски считает, что клубу необходимо подписать несколько новых игроков.
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Происшествия
Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе, сообщили СМИ
Корпус стражей исламской революции (часть Вооруженных сил Ирана) задержал иностранный танкер в Персидском заливе, сообщает агентство ISNA.
Обновлено в 05:37
Общество
Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»
Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Космос
Умер создатель шкалы развития цивилизаций академик Николай Кардашев
В 1964 году Кардашев разработал шкалу уровня развития цивилизаций, названную его именем.
Обновлено в 05:27
Происшествия
У госпитализированной в Токио японки не обнаружили вирус Эбола
Пожилая японка, госпитализированная в воскресенье в Токио с подозрением на болезнь, вызываемую вирусом Эбола (БВВЭ), оказалась ею не заражена.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Власти Иркутской области завершат выдачу компенсаций до 10 августа
Выдача компенсаций за утрату имущества из-за наводнения в Иркутской области завершится 10 августа, заявил губернатор области Сергей Левченко.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Виновник ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге ранее угнал иномарку
Автомобиль Kia Rio, по вине водителя которого сегодня в уральской столице ранним утром погибли водитель и пассажир такси, был угнан с улицы 40 лет ВЛКСМ.
Обновлено в 05:48
Общество
Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным
Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.
Обновлено в 05:26
Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
Обновлено в 04:26
Здоровье
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отсутствие стран НАТО среди участников Армейских международных играх-2019.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
В Башкирии водитель «Газели» умер за рулем во время движения
На улице Индустриальной грузовая «Газель» под управлением 56-летнего местного жителя, съехала с дороги в кювет.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Стефания Маликова оправдалась за нездоровую худобу на фото в бикини
Со слов Маликовой выяснилось, что она на самом деле не является такой уж худой, какой кажется на фотографии, а все дело в позе и ракурсе снимков.
Обновлено в 02:11
Политика
Соратник Зеленского призвал наказывать за переговоры с Россией
Будущий депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Богдан Яременко высказался в пользу уголовного наказания за несанкционированные переговоры с Россией, передает RT.
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие
За три дня авиация Минобороны потушила в Сибири 116 лесных пожаров
Обновлено вчера в 10:28
Наука
Действие вируса Зика на плод оказалось более непредсказуемым
Калифорнийские исследователи показали, что вирус Зика действует на плод более непредсказуемо, чем считалось раньше: в случае, если при рождении никаких нарушений не было, отклонения могут появиться позже, и наоборот.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Российские туристы из болгарского Бургаса вылетели в Москву
Российские туристы, которые из-за проблем с самолетами авиаперевозчика Bulgaria Air были вынуждены провести больше суток в Бургасе, наконец-то, вылетели в Москву.
Обновлено в 05:07
Политика
Главы торговых палат России и США оценили российский сыр
Главы бизнес-объединений России и США поделились с РИА Новости впечатлениями от продукции российских сыроваров: несмотря на то что европейского уровня удалось достичь не во всем, отдельные виды сыров по качеству вполне соответствуют импортным.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Москве на акции оппозиции задержаны около 600 человек
В столице на несанкционированной акции «Вернем себе право на выборы» по состоянию на 17:45 задержаны 600 человек, сообщает «ОВД-Инфо».
Обновлено вчера в 11:02
Единоборства
В Петергофе простились с боксером Дадашевым
Обновлено в 02:29
Политика
Госсекретарь США сделал заявление по Крыму
Госсекретарь США Марк Помпео уверен, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено в 03:28
Авто
Самые-самые: лучшие и худшие тачки «Форсажа»
В первый день августа состоялась премьера девятой части «Форсажа» — «Хоббс и Шоу», что послужило поводом для создания видеорейтинга автомобилей, снявшихся в этой серии фильмов, идущей с 2001 года.
Обновлено в 01:00
Общество
Уровень воды в реке города Тулуна опустился ниже критического
Ранее сообщалось, что повышение уровня воды в реке остановилось 31 июля на отметке 11 метров 25 сантиметров, в то время как критический уровень составляет семь метров.
Обновлено вчера в 23:47
Интернет
Instagram и WhatsApp переименуют
Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия
На Украине десантнику ранили горло из-за спора о Дне ВДВ
В Днепре украинского десантника ранили в горло из-за конфликта о праздновании Дня ВДВ, который на Украине перенесли на 21 ноября.
Обновлено в 03:45
Автоспорт
Вольф: Ферстаппен угрожает нашим шансам на титул
Глава «Мерседеса» Тото Вольф считает, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в нынешнем сезоне всё ещё может побороться за титул.
Обновлено в 03:18