Футбол
Левандовски: «„Баварии“ требуется больше сильных игроков»Евро-футбол.ру 06:35
После поражения от дортмундской "Боруссии" в матче за Суперкубок Германии форвард мюнхенцев Роберт Левандовски заявил о необходимость усиления состава.
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Политика
Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.
Обновлено в 10:14
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Обновлено в 09:05
Авто
Удешевленный кроссовер Kia Sportage стал бестселлером
Обновлено в 00:56
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Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»
Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
Обновлено в 08:06
Политика
США вводят новые санкции против России
На прошлой неделе Соединенные Штаты Америки приняли решение ввести новые ограничения против России. Санкции связанны с делом Скрипалей.
Обновлено в 01:15
Спорт
Сборная РФ установила рекорд прохождения трассы «Танкового биатлона»
Начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев рассказал, что на международном конкурсе «Танковый биатлон-2019» российская сборная выполнила поставленную задачу за рекордное время — 18 мин. 55 сек.
Обновлено в 08:46
Политика
В Пакистане призвали Трампа стать посредником в переговорах с Индией
Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал президента США Дональда Трампа выступить в качестве посредника в переговорах с Индией по вопросу урегулирования ситуации в регионе Кашмир.
Обновлено в 09:19
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Политика
В Раде сибирские пожары назвали «местью дикарям московским»
В Верховной Раде пожары в Сибири назвали «местью дикарям московским».
Обновлено в 08:08
Наука
Умер создатель шкалы развития цивилизаций академик Кардашёв
Обновлено в 05:34
Авто
Acura запрещает дилерам выполнять кузовной ремонт суперкара NSX
Acura не позволяет дилерам заниматься восстановлением суперкара после аварии ввиду сложности его конструкции.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Десять тысяч бутылок пива потерял грузовик в Германии
В Германии грузовик потерял на шоссе десять тысяч бутылок пива. В итоге аварийным службам пришлось в течение шести часов расчищать дорогу.
Обновлено вчера в 23:24
Армия и оружие
В Германии заявили, что НАТО нужны ракеты для удара по России
Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг дал интервью газете Süddeutsche Zeitung, в котором заявил, что членам альянса необходимо модернизировать свое вооружение, так как на сегодняшний день НАТО не в силах противостоять всему «спектру угроз» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:30
Общество
Воскресенье в Москве станет самым холодным за 70 лет
Температура в Москве в воскресенье достигнет показателя 70-летней давности, максимально воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИАМО синоптик центра погоды «Фобос».
Обновлено в 03:34
Общество
Москва стала лидером по психотическим расстройствам
Наибольшее количество больных с диагнозом "психическое расстройство", поставленным в 2018 году по причине алкоголизма, выявлено в Москве, Пермском крае, Челябинской и Московской областях.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Никас Сафронов объяснил, почему не застраховал затопленные картины
Художник говорит, что вода повредила 15 картин и первый тираж сборника стихов и эпиграмм Валентина Гафта с иллюстрациями Сафронова.
Обновлено в 08:50
Футбол
Опубликовано видео драки фанатов «Зенита» с омоновцами
Telegram-канал Life Shot опубликовал видео драки фанатов «Зенита» с сотрудниками ОМОНа в перерыве матча чемпионата России против «Краснодара».
Обновлено в 08:14
Авто
Karma GT дебютирует на автомобильной неделе в Монтерее
Посетители автомобильной недели в Монтерее смогут увидеть новый электрокар своими глазами.
Обновлено в 06:24
Общество
Путин подписал закон об увеличении детских пособий в России
Ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка теперь смогут получать большее количество российских семей, кроме того, некоторые смогут получать пособия и на ребенка до трех лет.
Обновлено вчера в 04:05
Происшествия
Трамп отметил быструю реакцию полицейских на стрельбу в Техасе и Огайо
Правоохранительные органы оперативно отреагировали на стрельбу в техасском Эль-Пасо и Дейтоне, штат Огайо.
Обновлено в 08:44
Общество
Провокатор призывал в Сети похищать и убивать детей силовиков
Провокатор под ником Макс Стеклов призывал в Twitter мстить силовикам, охранявшим порядок в Москве во время несанкционированной акции 27 июля, убивая их детей.
Обновлено в 07:30
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено 02 августа в 01:00
Общество
Митинг в поддержку сестер Хачатурян начался в Петербурге
Митинг в поддержку сестер Хачатурян, которые стали жертвами домашнего насилия, начался на площади Ленина в воскресенье, 4 августа, в 14:00.
Обновлено в 07:21
Происшествия
«ОВД-Инфо»: на акции 3 августа задержали 1001 человека
На несогласованной акции 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов задержали 1001 человека, подсчитал проект «ОВД-Инфо».
Обновлено в 07:55
Общество
В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы
В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
Становится возможным столкновение США и Турции на территории Сирии
Вполне возможно, что военному контингенту двух стран, состоящих в НАТО, Турции и США, доведется столкнуться на территории третьего государства.
Обновлено вчера в 14:11
Шоу-бизнес
Брижит Макрон сделала омолаживающую операцию
Супруга президента Франции Брижит Макрон сделала омолаживающую операцию.
Обновлено вчера в 06:34
Происшествия
Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.
Обновлено в 07:52
Наука
Ученые определили состояние, которое предшествует раку
Обновлено в 01:14