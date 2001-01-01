Футбол

Левандовски продлит контракт с «Баварией»Спорт-Экспресс 12:47

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски близок к подписанию нового контракта с клубом, сообщает Sky Germany.
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Источник: Левандовски продлит контракт с «Баварией» до 2023 года

Чемпионат15:33

Левандовски продлит контракт с «Баварией» до 2023 года

Sports.ru13:31

СМИ: Левандовский продлит контракт с «Баварией»

Sportbox.RU13:16

СМИ: Левандовский продлит контракт с «Баварией»

Матч ТВ13:16

Левандовски продлит контракт с «Баварией»

Soccer.ru13:05

Левандовски продлит контракт с «Баварией»

Спорт-Экспресс12:47

Левандовски подпишет новый контракт с «Баварией»

Евро-футбол.ру13:26
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Польский футболист, нападающий «Баварии» и капитан национальной сборной Польши.
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